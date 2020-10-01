التعليم بغزة تقرر تنفيذ المرحلة الأولى من العودة للمدارس

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أنها ستبدأ تطبيق المرحلة الأولى من استئناف العملية التعليمية، بعد تعليقها بفعل إجراءات مواجهة فيروس "كورونا".

وأشارت الوزارة في بيان لها الخميس، أن التطبيق يأتي تنفيذاً لقرار لجنة المتابعة الحكومية الخاص باستئناف العملية التعليمية، ضمن المرحلة الأولى.

ولفتت إلى أن الدوام خلال هذه المرحلة يقتصر على طلبة الثانوية العامة فقط، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية يوم الأربعاء 7 أكتوبر.

وذكرت أن دوام طلبة الصف الثاني عشر يبدأ يوم السبت 10 أكتوبر، حيث يتم الالتزام بما ورد في دليل الإجراءات الخاصة بالعودة الآمنة للمدارس.