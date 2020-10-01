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الأوقاف بغزة: نُرتب لإعادة فتح المساجد وفق البرتوكول الصحي

01 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:48

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة الخميس، أنها تجري الترتيبات اللازمة لفتح المساجد وفق الإجراءات المنسجمة مع بروتوكول وزارة الصحة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، إن قرار فتح المساجد سيكون بناء على إقرار خلية الأزمة رزمة من التخفيفات، وذلك وفق الإجراءات الوقائية المنسجمة مع بروتوكول وزارة الصحة المتعلق بمواجهة فيروس "كورونا".

وأكدت أنه بعد إتمام كافة الترتيبات اللازمة، سيتم الإعلان عن موعد إعادة فتح المساجد بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية، وبيان المناطق التي يشملها القرار، وجميع التفاصيل المتعلقة بذلك.

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