شرب القهوة قبل الإفطار قد يصيبك بمرض السكر

كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة قبل الإفطار قد يصيبك بمرض السكرى، حيث حذر الخبراء من أن شرب الكافيين أول شىء فى الصباح يمكن أن يرفع نسبة السكر فى الدم بنسبة 50% وهو ما يزيد خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى على المدى الطويل، وفقا لجريدة "دايلى ميل" البريطانية.

وطلب الباحثون فى جامعة باث ببريطانيا من 29 متطوعًا شرب قهوة سوداء قوية بعد نحو ساعة من الاستيقاظ من النوم لفهم كيف سيؤثر ذلك على نسبة السكر في الدم بعد الإفطار.

بعد ذلك، تناول المتطوعون مشروبًا سكريًا - مشابهًا فى محتوى السعرات الحرارية للحبوب أو الخبز المحمص مع المربى - وكان سكر الدم لديهم أعلى بنحو 50% مما كانوا عليه عندما لم يشربوا القهوة قبل الإفطار، حيث يُعتقد أن الكافيين الموجود فى القهوة يمنع العضلات من امتصاص السكر.

قالت الدراسة التى نشرت فى المجلة البريطانية للتغذية إن هذه قد لا تكون مشكلة فورية، لكن ارتفاع نسبة السكر فى الدم بشكل متكرر على مر السنين يمكن أن يؤدى إلى مرض السكرى وأمراض القلب.

وقال البروفيسور جيمس بيتس، كبير مؤلفى الدراسة: "يستيقظ أغلب الناس ويشربون القهوة فى الصباح، وكلما شعرنا بالتعب زادت القهوة، لكن ربما يجب على الناس الانتظار قليلاً حتى يتناولون وجبة إفطار تحتوى على الكربوهيدرات والسكر".

ونظرت الدراسة فى مستويات السكر فى الدم والأنسولين لدى الأشخاص فى ثلاث مناسبات، بعد نوم ليلة كاملة فى المنزل بدون قهوة، وبعد نوم متقطع فى فراشهم بدون قهوة، وبعد نوم متقطع وقهوة.

كان هذا 300 ملج من القهوة السوداء القوية أى ما يعادل فنجانين ثم تم اختبار نسبة السكر فى الدم لدى المشاركين بعد تناول مشروب الإفطار، والتى تناولوها بعد نحو 30 دقيقة من القهوة.

ولم تجد الدراسة أن القهوة أو الحرمان من النوم لهما تأثير على مستويات الأنسولين.

أظهرت اختبارات الدم المتكررة على مدى ساعتين أن تناول القهوة السوداء القوية قبل الإفطار زاد بشكل كبير من استجابة الجلوكوز في الدم.

وقال البروفيسور بيتس: "هذه الدراسة مهمة ولها آثار صحية بعيدة المدى حيث لم يكن لدينا حتى الآن سوى معرفة محدودة حول ما تفعله القهوة بأجسامنا، لا سيما فيما يتعلق بالتمثيل الغذائي والتحكم فى نسبة السكر فى الدم".