آسيوي يتعرض لأغرب عملية احتيال بعد مكالمة هاتفية

تعرض آسيوي لعملية احتيال ونصب بعد تلقيه مكالمة هاتفية من محتال أخبره أنه موظف بنك وطلب منه بيانات بطاقته من أجل التحديث وبعد سقوط المجني عليه في الفخ، جاءته رسالة بسحب 250 دينارا من حسابه البنكي، في واقعة غريبة تصدرت اهتمام الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي في البحرين.

وفي التفاصيل، التي ذكرتها الصحافة البحرينية، كانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغا من المجني عليه يفيد بأنه تلقى اتصالا هاتفياً يدعي المتصل أنه موظف من البنك وطلب منه بيانات بطاقته البنكية من أجل تحديثها وفى حال عدم تزويده بالبيانات أخبره سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمد المجني عليه المتصل بالبيانات إلا انه تفاجأ برسالة هاتفية تفيد سحب 250 دينارا من حسابه البنكي على ثلاث دفعات فقام بمراجعة البنك لوقف الحساب.

مكالمة هاتفية

وبعد ذلك، وبعد بإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم الذي تسلم الأموال وتم ضبطه، حيث أنكر الواقعة وأشار الى أنه يعمل في محل لإصلاح الهواتف وتعرف على آسيوي نهاية عام 2019 أخبره أنه سيقوم بتحويل رصيد مالي على الهاتف لبيعها على الزبائن مقابل أن يرسل قيمة الرصيد نقدياً عن طريق حوالات مالية وبالفعل أرسل له من قبل 1000 دينار رصيد قام ببيعه بشكل قطاعي على الزبائن.

وأضاف أنه مؤخرا تلقى رسالة بتحويل 250 دينارا له وقام بإرسال 230 للشخص الآسيوي قيمة الرصيد إلا أنه لم يعلم مصدر الأموال ولم يشترك في واقعة الاحتيال.

وقد أسندت النيابة للمتهم أنه في ديسمبر 2019 بدائرة أمن محافظة المحرق استعمل وآخر مجهول التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض احتيالي على النحو المبين بالأوراق، كما توصل وآخر مجهول دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية وتحويله إلى حساب كردت ومن ثم بيع الرصيد على الزبائن وذلك لتقسيم المبلغ المتحصل بينه وبين الآخر المجهول وتمكن من تلك الوسيلة على الاستيلاء على المبلغ المالي على النحو المبين بالأوراق.