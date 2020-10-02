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النيابة العامة تحقق في 551 قضية متنوعة

02 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:25

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة 551 قضية متنوعة  على مستوي محافظات غزة الخمس وذلك تحقياً للأمن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا 

وبينت النيابة العامة خلال الايجاز اليومي لعملها امس انا تمكنت من التحقيق في35 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، 87 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، 95 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ،334 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

كما  قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، عامده إلى توقيف 64 متهم على مختلف القضايا المذكورة  مؤكده استمرار 
لإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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