"الدفاع المدني" يُنظم جولة تثقيفية على الحواجز الشرطية والأمنية

غزة-الرأي

نظمت المديرية العامة للدفاع المدني، الخميس، جولة تثقيفية على مقرات وحواجز الأجهزة الشرطية والأمنية المنتشرة في محافظة غزة؛ للتوعية بوسائل الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

وشارك في الجولة كلّاً من اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني، والرائد د. توفيق مهاني مدير إدارة الإسعاف والراعية الأولية في المديرية، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والوحدات تم خلالها إعطاء جُملة من الإرشادات والنصائح للضباط والعناصر المنتشرين على الحواجز في المحافظة، تتضمن أساليب ووسائل الوقاية والسلامة في ظل انتشار جائحة كورونا، و توزيع أعداد من الكمامات والمعقمات وأدوات النظافة الشخصية.

بدوره، قال اللواء "شاهين"، إن هذه الجولة التوعوية تأتي انطلاقاً من المسؤولية تجاه أبناء شعبنا وضباط وعناصر الأجهزة الأمنية والشرطية؛ للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأكد اللواء "شاهين" على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، لاسيما خلال عمل الضباط والعناصر في متابعة تنفيذ الإجراءات المقرة ميدانياً.

ودعا مدير عام الدفاع المدني، المواطنين إلى التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تصدر عن الجهات الرسمية بخصوص الجائحة، والتحلي بالمسؤولية، وعدم الاستهتار والعبث بأرواحهم وأرواح الآخرين.

ولفت إلى أن مديرية الدفاع المدني، ومنذ اللحظات الأولى لانتشار الفيروس في قطاع غزة، تقوم بدورها في الحد من انتشاره، وذلك عبر إجراء حملات التعقيم العامة في كافة المحافظات، وتنظيم الحملات التوعوية للمواطنين، وتسخير مواردها وإمكاناتها في سبيل ذلك.

من جانبه، أكد الرائد توفيق مهاني أن هذه الجولة تهدف لرفع درجة الوعي لدى رجال الأمن والشرطة، وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية التي تقع على عاتقهم؛ لحماية أنفسهم وعائلاتهم وسائر فئات المجتمع.

وأكد أن هذا الإجراءات تدعم جهود الرعاية الطبية في الدفاع المدني ووزارة الصحة في حماية المواطنين من الفيروس، وضمان سلامتهم.