"كلية الرباط" تفتتح معسكراً تدريبياً لطلابها المستجدين

غزة-الرأي

افتتحت كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الخميس، المعسكر التدريبي المغلق للطلاب المستجدين المقبولين لدى الكلية للعام الدراسي الجديد 2020-2021، بعد اجتيازهم لاختبارات ومراحل القبول.

ويضم المخيم المغلق، المقام بموقع الكلية جنوب قطاع غزة، 80 طالبًا في تخصصي بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية، وبكالوريوس الملاحة البحرية في كلية الرباط الجامعية.

بدوره، أكد عميد الكلية د. ناصر سليمان أن إدارة التدريب أعدّت برنامجاً تدريبياً متكاملاً للطلاب الجدد، يستمر مدة 45 يومًا، بإشراف نخبة من الضباط الأكفاء خريجي الكليات الأمنية والعسكرية.

ولفت العميد "سليمان" إلى أن الطلاب سيتلقّون خلال المخيم المغلق، التدريبات العسكرية الميدانية خلال المدة المذكورة، ومن ثم سيتم إلحاقهم بباقي زملائهم من الدفعات السابقة في الكلية؛ لتلقي المحاضرات الأكاديمية والميدانية في مقر الكلية بغزة.

وأوضح أن إجراءات التدريب تتم وفق احتياطات السلامة والوقاية للطلاب والضباط في ظل مواجهة فيروس "كورونا"، عبر ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وفصل المتعلقات الشخصية لكل شخص.

ولفت "سليمان" إلى أن جميع الطلاب المتدربين والطاقم التدريبي خضعوا لإجراءات فحص "كورونا" للتأكد من سلامتهم.

وخلال كلمة له أمام الطلاب الجدد، أكد عميد الكلية على ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين الكلية وضوابطها، والتقيّد بتعليمات الضباط المشرفين، مهيباً بالطلاب لأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يبذلوا كل جهودهم من أجل تخطي هذه المرحلة المؤقتة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن يكونوا عامل بناء في سبيل رفعة وطنهم، وخدمة أبناء شعبهم.