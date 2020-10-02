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الطقس: أجواء معتدلة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة

02 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:35

فلسطين المحتلة - الرأي

يكون الجو اليوم، الجمعة، معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويستمر بعد غد، الأحد، الجو المعتدل في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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