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أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل"

02 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:35

فلسطين المحتلة - الرأي

جاءت أسعار العملات صباح الجمعة مقابل الشيكل كما يلي:

دولار 3.42

يورو  4.02

دينار 4.83

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