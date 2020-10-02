أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل"

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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02 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:35
فلسطين المحتلة - الرأي
جاءت أسعار العملات صباح الجمعة مقابل الشيكل كما يلي:
دولار 3.42
يورو 4.02
دينار 4.83
جمعية أرض الإسراء: توزيع 300 طرد غذائي لأسر فقيرة في الشجاعية
08:54الاحتلال يعتقل القيادي بحماس حسن يوسف
08:35الطقس: أجواء معتدلة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة
08:35أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل"
08:01الحكم المحلي و الدفاع المدني تلتقيان بجمعية اصحاب الغاز والوقود
07:46عابد :القضاء يعمل على سرعة الفصل في قضايا الرأي العام وخاصة القتل
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