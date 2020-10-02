أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل"

07:46عابد :القضاء يعمل على سرعة الفصل في قضايا الرأي العام وخاصة القتل

08:01الحكم المحلي و الدفاع المدني تلتقيان بجمعية اصحاب الغاز والوقود

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