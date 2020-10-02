الاحتلال يعتقل القيادي بحماس حسن يوسف

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف (64 عاما) خلال اقتحام منزله ببلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وداهمت قوة عسكرية كبيرة البلدة انطلاقا من معسكر "عوفر" واقتحمت منزل القيادي يوسف واعتقلته ونقلته إلى المعسكر المذكور.

وأفرج الاحتلال عن يوسف في شهر تموز الماضي بعد اعتقال استمر 15 شهرا، قضاها في الحبس الإداري.

وأمضى يوسف في سجون الاحتلال 21 عاما، معظمها في الاعتقال الإداري.

ويعاني يوسف من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ماهر القاضي خلال مداهمة منزله في بلدة بيتونيا، كما اعتقلت ابن أخيه نور القاضي خلال اقتحام منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة.