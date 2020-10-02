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بحر يستقبل وفداً من المجلس الأعلى للقضاء

02 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:25

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غزة-الرأي

استقبل د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وفداً من المجلس الأعلى للقضاء، حيث كان في استقبال الوفد إلى جانب د. بحر، النائب مروان أبو راس.

وضم وفد المجلس الاعلى للقضاء، المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أشرف فارس أمين عام المجلس، والمستشار أنور أبو شرخ عضو المجلس، والمستشار زياد ثابت قاضي المحكمة العليا، والمستشار أشرف نصر الله قاضي المحكمة العليا، والمستشار إيهاب عرفات الناطق باسم السلطة القضائية، وم. ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم.

بدوره ،أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي على استمرار تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والقضائية في موضوع سن القوانين والتشريعات التي تخدم المجتمع الفلسطيني، داعياً لاستمرار التواصل بين السلطتين لتطوير التشريعات والقوانين بما يخدم حالة الأمن والاستقرار التي يحياها المجتمع الفلسطيني.

وقال د. بحر إن حالة الأمن والاستقرار والعمل الجاد من قبل المحاكم والاجهزة الأمنية ساهم في خفض معدلات الجريمة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى ممكن، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والعمل بين كل الأطراف ليبقى المجتمع ينعم بالأمن والاستقرار.

من جانبه، شكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد د. بحر والمجلس التشريعي، مؤكداً استمرار المجلس الأعلى للقضاء بعمله احقاقاً للحق، والعمل بمبدأ سيادة القانون، مشيدا بحالة التعاون بين السلطتين التشريعي والقضائية.

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