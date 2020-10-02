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الاحتلال يحدد 12 أكتوبر للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

02 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:22

غزة - الرأي

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية النقاب عن موعد انعقاد مجلس البناء الإسرائيلي الأعلى في الضفة الغربية المحتلة للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وحسب الصحيفة، فإن الجلسة ستتم في 12 من الشهر الجاري (أكتوبر/ تشرين أول)، بعد إعطاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للبناء، في أعقاب ادعاء المستوطنين بوجود تجميد صامت للاستيطان منذ سبعة أشهر.و

وينص المخطط على بناء 5400 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة منها نحو 3000 في مستوطنة "بيتار عيليت" بمحيط القدس المحتلة.

كما سيجري المصادقة على بناء 629 وحدة في مستوطنة "عيلي" شمالي رام الله ، و560 وحدة في مستوطنة "جيلو" جنوبي القدس ، و286 وحدة في مستوطنة "براخا" جنوبي نابلس ، و120 وحدة في مستوطنة "بني كيدم"، و181 وحدة في مستوطنة "عيناف"، وبشكل عام سيتم بناء 2467 وحدة استيطانية بمناطق رام الله وشمالي الضفة.

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