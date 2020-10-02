بلديات القطاع..جهوزية كبيرة لاستقبال فصل الشتاء

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

رغم ضعف الإمكانيات وقسوة الظروف، تستعد بلديات قطاع غزة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة أي منخفضات جوية، حيث كنس الشوارع والطرقات من الأتربة والرمال، وتنظيف مصارف مياه الأمطار، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

بلدية غزة

كانت البداية من بلدية غزة التي شرعت بتعزيل وتنظيف مصارف مياه الأمطار في المدينة، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء.

وأكدت البلدية في بيان لها وصل "الرأي" نسخة عنه، أن الأعمال ستشمل تنظيف نحو ٤ آلاف مصرف، والتركيز على النقاط الساخنة والمنخفضة في المدينة، لتجنب غرقها بمياه الأمطار.

ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع طواقمها في إزالة الأوساخ والمخلفات المتواجدة على مصارف مياه الأمطار، وعدم إغلاقها بأي شكل كان حتى لا يتسبب ذلك بحالات غرق للشوارع والمنازل المنخفضة.

وشددت البلدية في بيانها على أنها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



بلدية دير البلح

أما بلدية البلح فقد عملت على تنظيف وتوسعة مجرى وادي السلقا بالمدينة، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء.

وتعمل البلدية كل ما في وسعها ووفق الإمكانات المتاحة لاستقبال فصل الشتاء والعمل على التقليل من الأضرار جراء المنخفضات الجوية.

بلدية جباليا النزلة

بلدية جباليا النزلة أيضا شرعت بتنظيف مصارف مياه الأمطار ومناهل الصرف الصحي استعداداً لاستقبال فصل الشتاء، وذلك ضمن جهودها الهادفة للحفاظ على سلامة المدينة، والحد من حالات غرق الشوارع والأحياء السكنية خلال المنخفضات الجوية.

وأفاد رئيس البلدية م.مازن النجار، أن فرق الطوارئ بدأت بتنظيف مصارف مياه الأمطار في المناطق المنخفضة، والتي يزداد الضغط عليها في أوقات التساقط الكثيف للأمطار مثل شارع غزة القديم، موضحا أنه سيتم خلال الأيام القادمة استكمال تنظيف باقي المناطق والمصارف الأخرى.

وأشار إلى أن الأعمال تشمل تنظيف مصارف مياه الأمطار في جميع مناطق وأحياء المدينة بهدف تهيئتها لاستقبال مياه الأمطار، وتصريفها عبر أنابيب ومصارف خاصة تصب في برك لتجميع وترشيح المياه وهي: بركة أبو راشد، وحوض النزلة، وحوض العلمي.

وبين أن أعمال تنظيف المصارف والمناهل ستستمر لتشمل كافة مناطق وشوارع المدينة لاسيما المنخفضة منها التي تزاد كمية المياه التي ترد إليها، وهي أعمال استباقية قبل تساقط مياه الأمطار، كما سيتم متابعة المصارف وتنظيفها من أي أوساخ خلال فترات تساقط الأمطار.

ودعا المواطنين للحفاظ على نظافة مصارف مياه الأمطار، وعدم رمي القمامة في الشوارع حتى لا تنجرف إلى المصارف وتؤدي لانسدادها، وكذلك إتباع النشرات والإرشادات التي تصدر عن البلدية قبيل وأثناء المنخفضات الجوية وتساقط الأمطار.

بلدية خان يونس

ويواصل الفريق الفني بدائرة الأشغال العامة ضمن لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات المطلوبة للطرق المتضررة، وكذلك مناهل الصرف الصحي التي تعرضت أغطيتها للاهتراء نتيجة للضغط القائم عليها من المركبات الثقيلة وغيرها.

وقامت الطواقم الفنية المختصة أيضا بتنفيذ أعمال تسوية وتعديل لمنسوب مصافي مياه الأمطار الواقعة غرب مركز الوكالة للتدريب المهني في شارع عمر المختار المعروف برقم (5)، وذلك ضمن الاستعدادات المتواصلة لموسم الشتاء الحالي.

بلدية رفح

طواقم صناع الجمال في بلدية رفح هي الأخرى، تواصل أعمال كنس الشوارع من الأتربة، بعد إزالة السواتر الرملية التي تم وضعها لإغلاق الطرقات ضمن خطة طوارئ جائحة كورونا، وذلك لمنع دخول الأتربة إلى المصافي الخاصة بتجميع مياه الأمطار.

وفي السياق ذاته، نظمت مصلحة مياه بلديات الساحل جولات ميدانية لتفقد المشاريع والتحضيرات الخاصة بمنظومة تجميع مياه الأمطار وتصريفها في مدينة رفح، ضمن الخطة المعدة لرفع الجاهزية لاستقبال موسم الأمطار القادم.

حيث شملت التحضيرات إعادة تأهيل حوض "الجنينة" من خلال تركيب مضخات جديدة، وتنظيف حوض "النجيلي" بالكامل من خلال ترحيل 800 متر مكعب من الأتربة والمخلفات، إضافة إلى إنشاء حوض تجميع مياه أمطار غرب رفح مع شبكة تصريف مياه أمطار جديدة.

بلدية النصيرات

طواقم بلدية النصيرات تواصل أيضا العمل في تعزيل وتنظيف مصارف مياه الأمطار وعبّارة وادي القشاش، ضمن استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء، والتي شملت التركيز على المناطق المنخفضة في المخيم لتجنب غرقها بمياه الأمطار.

ودعت البلدية المواطنين للتعاون مع الطواقم العاملة، وعدم إلقاء الأوساخ والمخلفات في مصافي مياه الأمطار، لتجنب إغلاقها والتسبب في حالات غرق للشوارع والمنازل المنخفضة.

بلدية المغازي

ومن خلال قسم المياه والصرف الصحي قامت بلدية المغازي بتنظيف مصارف مياه الأمطار من أجل استقبال فصل الشتاء.

وتستمر البلدية بصيانة الحفر والبلاط الهابط في كافة شوارع المخيم، من خلال مشروع صيانة الطرف ومصافي مياه الامطار بتمويل من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، برنامج التمويل الاضافي.

بلدية البريج

ومع اقتراب حلول فصل الشتاء واستعدادها له، يواصل قسم الصحة في بلدية البريج العمل على تنظيف مصارف مياه الأمطار.

ويأتي ذلك ضمن جهوده الهادفة للحفاظ على سلامة المدينة، والحد من حالات غرق الشوارع والأحياء السكنية خلال المنخفضات الجوية.