وكالة الرأي الفلسطينية موسم الأفراح والأرباح.. البلح الأحمر إنتاج وفير وتحديات متزايدة وكالة الرأي الفلسطينية بلديات القطاع..جهوزية كبيرة لاستقبال فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد": جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين وكالة الرأي الفلسطينية حماس تثمن بيان اللجنة المركزية لفتح وكالة الرأي الفلسطينية حي استيطاني جديد يلتهم 57 دونماً في صور باهر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحدد 12 أكتوبر للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وكالة الرأي الفلسطينية هآرتس: جيش الاحتلال يتجاهل التحقيق بقتل فلسطينيين أبرياء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا من غزة خلال سبتمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية حماس: اعتقال القيادي يوسف يهدف لعرقلة المصالحة وكالة الرأي الفلسطينية بحر يندد باختطاف النائب حسن يوسف محملا الاحتلال المسئولية عن حياته
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أجواء معتدلة وانخفاض طفيف بالحرارة

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:40

فلسطين المحتلة - الرأي

يكون الجو، اليوم، خريفيا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الأحد يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الإثنين يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟