تعرف على طرق علاج ضيق التنفس بالمنزل

يحدث ضيق التنفس عندما يواجه الشخص صعوبة في استنشاق كمية كافية من الهواء للتنفس، ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وهى من المشاكل الصحية المزعجة، ومع ذلك عندما لا يكون من أعراض حالة أكثر خطورة، فمن الممكن علاجها في المنزل. ويقدم التقرير التالى بعض علاجات ضيق التنفس التي يمكن تجربتها في المنزل وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday.

العلاجات المنزلية لضيق التنفس

عندما يعرف الشخص ما الذي يسبب ضيق التنفس لديه وليست حالة طبية طارئة، فقد يرغب في محاولة تخفيفه في المنزل يمكن أن تساعد التمارين التالية في تخفيف ضيق التنفس في المنزل:

التنفس العميق

يمكن أن يساعد التنفس بعمق من خلال البطن الشخص على التحكم في ضيق التنفس، ولتجربة التنفس العميق في المنزل يجب القيام بالخطوات التالية:

- استلقِ وضع يديك على البطن.

- تنفس بعمق من خلال الأنف ، مما يؤدي إلى توسيع البطن وترك الرئتين تمتلئ بالهواء.

- احبس أنفاسك لبضع ثوان.

- الزفير ببطء من خلال الفم ، لتفريغ الرئتين.

- يمكن للناس القيام بهذا التمرين عدة مرات في اليوم أو كلما شعروا بضيق في التنفس، ومن الأفضل الاستمرار في التنفس ببطء وبسهولة وعمق وليس بسرعة.

- يمكن أيضًا تجربة أنواع أخرى من تمارين التنفس العميق، مثل التنفس الحجابي، وهناك بعض المخاطر المرتبطة بأداء تمارين التنفس العميق بشكل غير صحيح في الواقع ، تشير الأبحاث إلى أنه عندما يؤديها الشخص بشكل غير صحيح، يمكن أن تكون هذه التمارين أكثر ضررًا من كونها مفيدة.

على سبيل المثال، في بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة الشديدة، ويمكن أن تؤدي تمارين التنفس العميق إلى تضخم مفرط، والذي يحدث عندما تمنع الزيادة في حجم الرئة تدفق الهواء الفعال في الجسم، وتشمل المخاطر الأخرى انخفاض قوة الحجاب الحاجز وزيادة ضيق التنفس.

ممارسة تمارين التنفس بالشفاه

تمرين التنفس الآخر الذي يمكن أن يساعد في تخفيف ضيق التنفس هو التنفس بالشفاه، يساعد التنفس بواسطة الشفاه على تقليل ضيق التنفس عن طريق إبطاء وتيرة تنفس الشخص هذا مفيد بشكل خاص إذا كان ضيق التنفس بسبب القلق.

لمحاولة التنفس بالشفاه في المنزل اتبع هذه الخطوات:

اجلس في وضع مستقيم على كرسي مع استرخاء الكتفين.

اضغطي على الشفتين معًا، مع إبقاء فجوة صغيرة بينهما.

استنشق من خلال الأنف لبضع ثوان.

ازفر برفق من خلال الشفاه المزروعة مع العد حتى أربعة.

كرر نمط التنفس هذا عدة مرات.

ويمكن تجربة هذا التمرين متى شعروا بضيق في التنفس ، ويمكنهم تكراره على مدار اليوم حتى يشعرون بالتحسن، من المهم أن نلاحظ أن جودة وقوة البحث في التنفس المتواصل للشفاه محدودة للغاية. البحث في فعاليته مستمر.

الجلوس فى وضع مريح

يمكن أن يساعد العثور على وضع مريح ومدعوم للوقوف أو الاستلقاء على الاسترخاء والتقاط أنفاسه، إذا كان ضيق التنفس بسبب القلق أو الإرهاق ، فإن هذا العلاج مفيد بشكل خاص.

يمكن للوضعيات التالية أن تخفف الضغط على الشعب الهوائية وتحسن تنفسه:

الجلوس للأمام على كرسي، ويفضل استخدام طاولة لدعم الرأس.

يتكئ على الحائط بحيث يتم دعم الظهر.

الوقوف مع دعم اليدين على منضدة لتخفيف الوزن عن القدمين.

الاستلقاء مع دعم الرأس والركبتين بالوسائد.

استخدام مروحة يدوية

استخدام مروحة يدوية لنفخ الهواء عبر الأنف والوجه يمكن أن يقلل من الإحساس بضيق التنفس، فالشعور بقوة الهواء أثناء الاستنشاق يجعلك تشعر كما لو أن المزيد من الهواء يدخل الجسم لذلك ، قد يكون هذا العلاج فعالاً في تقليل الإحساس بضيق التنفس.

استنشاق البخار

يمكن أن يساعد استنشاق البخار في الحفاظ على نظافة الممرات الأنفية، مما يساعده على التنفس بسهولة أكبر قد تؤدي الحرارة والرطوبة الناتجة عن البخار أيضًا إلى تكسير المخاط في الرئتين ، مما قد يقلل أيضًا من ضيق التنفس.

طرق إجراء استنشاق البخار في المنزل:

املأ وعاءً بالماء الساخن جدًا.

أضف بضع قطرات من النعناع أو زيت الكافور العطري.

ضع الوجه فوق الوعاء وضع منشفة على الرأس.

خذ نفسا عميقا واستنشق البخار.

شرب القهوة السوداء

قد يساعد شرب القهوة السوداء في تخفيف ضيق التنفس، حيث يمكن أن يقلل الكافيين الموجود بها من ضيق العضلات في مجرى الهواء.

تناول الزنجبيل الطازج

قد يساعد تناول الزنجبيل الطازج، أو إضافة القليل منه إلى الماء الساخن كمشروب، في تقليل ضيق التنفس الذي يحدث بسبب التهاب الجهاز التنفسي.

أسباب الإصابة بضيق التنفس

زيادة الوزن أو السمنة، التدخين، التعرض لمسببات الحساسية أو الملوثات في الهواء، درجات الحرارة القصوى، تمرين شاق، القلق.