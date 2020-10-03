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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2634) السبت 3/10/2020
أخبار فلسطينية
الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا
الصحة بغزة: تسجيل 114 إصابة جديدة بـ "كورونا" وتعافي 95 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
معروف: الحالة الوبائية بغزة مستقرة وقرار فصل المحافظات لا زال ساريًا
هنية يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي
البرغوثي: اجتماع الأمناء العامين تأجل للتشاور داخل الأطر القيادية لحركتي فتح وحماس
الرجوب: مركزية فتح قررت تشكيل قيادة موحدة لتطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية
حماس تثمن بيان اللجنة المركزية لفتح
الاحتلال يحدد 12 أكتوبر للمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة
"الخارجية": الاحتلال يستكمل استيطانه بأراضي فلسطين بعد ضمان التطبيع
مركز يرصد 278 انتهاكاً نفذه الاحتلال في سبتمبر
أخبار إسرائيلية
تل أبيب تتوقع ضغوطاً إيرانية على «حزب الله» للتراجع عن الموافقة على المفاوضات
ناشط يميني يدهس امرأتين تظاهرتا ضد نتنياهو
تسجيل 11 وفاة و5430 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
مصدر إسرائيلي: غانتس لن ينسحب من الحكومة
1237 جنديًا إسرائيليًا مصابون بالكورونا
وزير إسرائيلي يستقيل بسبب فشل مواجهة كورونا
يديعوت: بلاد الأرز والمفاوضات مع إسرائيل… جوع أم سلام؟
اخبار دولية
كورونا.. أكثر من مليون و33 ألف وفاة و34 مليون و831 ألف إصابة في العالم
كريستيان ساينس مونتور:ضغط العرب على الفلسطينيين لكي يوحدوا صفوفهم
نقل ترامب إلى مستشفى عسكري بعد معاناته جرّاء كورونا
أخبار عربية
تعرض لأول مرة .. آثار دماء خاشقجي داخل القنصلية (شاهد)
مسؤول سوداني: نرغب في علاقات مع إسرائيل دون التطبيع
السعودية تبدأ باستقبال المعتمرين من الخارج أول نوفمبر
قطر تجدد التأكيد على ثبات موقفها وسياستها الداعمة للقضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“حونينو”.. منظمة إسرائيلية لتبييض صفحة الإرهاب اليهودي وتشريع قتل الفلسطينيين
كورونا ينهش أجساد الفلسطينيين: ثلاث وفيات ومئات الإصابات ونحو 50 منها موصولة بأجهزة التنفس
هيئة فلسطينية تحذر من “إعدام بطيء” لـ 13 أسيرا لدى الاحتلال
حماس: تحقيق الوحدة الوطنية يفشل المؤامرات والصفقات المشبوهة
اللجنة المركزية لحركة “فتح” تصادق على تفاهمات المصالحة مع “حماس”
فتح ترد على بومبيو: شعبنا هو الذي يختار قيادته وفلسطين ليست من جمهوريات…
الشرق الأوسط
ناشط يميني يدهس امرأتين تظاهرتا ضد نتنياهو
الخليج الإماراتية
مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تبدأ في 14 الجاري
الاهرام المصرية
الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة «كورونا»
الشروق المصري
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل قياديا في حماس وسط محادثات للمصالحة الفلسطينية
لأول مرة.. وزير خارجية إسرائيل يبحث العلاقات الدبلوماسية مع كوسوفو
الغد الأردنية
1200 إصابة بكورونا بين عناصر جيش الاحتلال
تسجيل 109 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة
الشرق القطرية
إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني والاختناق في مسيرة كفر قدوم
الخارجية الفلسطينية تدين السياسة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
39 حالة وفاة وأربعة آلاف إصابة "كورونا" في القدس
اعتقال مواطن ونصب حواجز عسكرية بالخليل
هيئة الأسرى: بنك يُغلق 90 حسابًا بنكيًا لعائلات الأسرى
بالصور شبان يمنعون المستوطنين من دخول نبع سيلون بنابلس
تقرير مخاوف تنتاب العائلات الفلسطينية المهجرة بشأن عودتها إلى "اليرموك" السوري
القدس المحلية
صحة غزة: تسجيل 316 حالة مصابة بسرطان الثدي سنويًا
قوات الاحتلال تعتقل شابا وتنصب عدة حواجز عسكرية في الخليل
محطة التنقية الغربية في نابلس.. غالبية مياهها المعالجة يستغلها الاسرائيليون لزراعة الفواكه التي نستوردها منهم
مبيعاتها تراجعت بنحو 70%.. جائحة كورونا تُعيد صناعات الخليل السياحية سنوات إلى الوراء
مستوطن يدهس قطيعا من الأغنام ويقتل 10 منها جنوب الخليل
الرئيس يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما تبدأ غدا السبت
وفاة مواطن غرقًا قبالة سواحل شمال قطاع غزة
تثبيت"الإداري" للأسير المضرب أبو العسل
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل شابا وينصب حواجز عسكرية في الخليل
وحدة كورونا في القدس: 39 حالة وفاة وأكثر من أربعة آلاف اصابة الشهر الماضي
1000 مصلٍ من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد
التعليم عن بعد..."ممر إجباري" لمدارس القدس
الأيام
كورونا" تجبر سلطات الاحتلال على تجميد أوامر هدم منازل في القدس
نتنياهو يدفع للمصادقة على مخططات بناء 5400 مسكن جديد في المستوطنات
كورونا" في فلسطين: 3 وفيات ورصد 545 إصابة جديدة
جيش الاحتلال يمنع وصول آلاف المصلين إلى الأقصى
رحيلٌ مُفْجِعٌ للفنان التشكيلي محمد الجولاني
وكالة صفا
الاحتلال ينصب حواجز ويعتقل 4 مواطنين بالضفة
فروانة: الاحتلال اعتقل 15 مواطنًا من غزة بسبتمبر
بالفيديو جراء دخوله نفقا لحماس..جندي إسرائيلي ما زال يعاني الصدمة
قوات الاحتلال تعتقل فتيين في بيت جالا
التميمي تناشد الملك الأردني السماح لزوجها بالعودة إلى الأردن
فتح باب التسجيل ممن حرمهم الاحتلال من السفر
مستوطن يدهس قطيعًا من الأغنام ويقتل 10 منها بالخليل
حماس تشيد ببيان مركزية فتح وتؤكد مضيها بطريق الشراكة
الخضري: قرارات "إسرائيل" بناء وحدات استيطانية جديدة استمرار في خطوات الضم
ورقة علمية تعرض مستقبل ”إسرائيل“ في الدراسات المستقبلية غير العربية
مواطنون يؤدون الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء قرب طولكرم
وكالة الرأي الفلسطينية
تسجيل 114 حالة جديدة بفيروس كورونا في غزة
قضية ضد "غوغل" في الأردن بسبب شطب اسم فلسطين
أكثر من مليون وفاة بفيروس كورونا عالميا
"الاقتصاد": جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين
حماس تثمن بيان اللجنة المركزية لفتح
حي استيطاني جديد يلتهم 57 دونماً في صور باهر
بحر يندد باختطاف النائب حسن يوسف محملا الاحتلال المسئولية عن حياته
وزارة الأسرى : الحركة الأسيرة تستأنف خطواتها التصعيدية اليوم
فلسطين اليوم
الشيخ عزام: أبطال تشرين ساهموا في تحويل الصراع مع الإحتلال لحقبة جديدة
الذكرى الـ5 لاستشهاد مفجر ثورة السكاكين "مهند الحلبي"
الأسير الاخرس يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ69 على التوالي
الجهاد الإسلامي تقيم صلاة الجمعة في منزل الأسير ماهر الأخرس بسيلة الظهر
القدس تسجل أعلى وفيات وإصابات بـ"كورونا" خلال أيلول الماضي
الصحة في غزة: 114 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
البرغوثي يوضح سبب تأجيل اجتماع الامناء العامين للفصائل
الاحتلال يستهدف رعاة الاغنام والمزارعين شرق خانيونس جنوب القطاع
إغلاق قريتي صانور وجلبون بجنين لثلاثة أيام
الاحتلال يعتقل شاب وينصب حواجز على مدخل الخليل
الصحة تنشر صورة الخارطة الوبائية في غزة
"أصدقاء المريض" يصدر بياناً مهماً بشأن وفاة سيدة حامل من غزة
سما نيوز
الصحة بغزة : تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 95 حالة تعافٍ
شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى
حميدتي : ماضون في اتجاه بناء علاقات مع إسرائيل دون خوف من أحد
إسرائيل توضح بخصوص تصريحات "حزب الله" وتتحدث عن "منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة"
هآرتس: هذا هو مخرج الجيش الإسرائيلي ورده المعتاد على قتله الفلسطينيين الأبرياء..
وحدة كورونا في القدس: 39 حالة وفاة وأكثر من أربعة آلاف اصابة الشهر الماضي
عرب 48
الاحتلال يعتقل شابًا وينصب حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل
هيئة الأسرى: "عيادة الرملة" إعدامٌ بطيء ينتهك أرواح وأجساد الأسرى المرضى
اللجنة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء" تجمد أوامر الهدم بالقدس
الضفة: 15 إصابة في كفر قدوم خلال مواجهات مع الاحتلال
وكالة وفا
وحدة كورونا في القدس: 39 حالة وفاة وأكثر من أ ...
محافظ جنين يغلق قريتي صانور وجلبون لثلاثة أيا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004م تسعة شهداء في اليوم الخامس للاجتياح الإسرائيلي لشمال قطاع غزة تسعة شهداء في اليوم الخامس للاجتياح الإسرائيلي لشمال قطاع غزة بينهم طفلان وعدد من الجرحى وهدم عشرات المنازل والمحال التجارية وتجريف أراض زراعية في اليوم الخامس للعملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق على أهلنا في شمال قطاع غزة بذريعة منع صواريخ القسام التي تطلق على مغتصبة سيديروت.
- 1987 مقتل وجرح أربعة مقاومين فلسطينيين عند حاجز إسرائيلي في قطاع غزة.
- 1938 م معركة طبرية وهي واحدة من المعارك الكبيرة التي جرت على أرض فلسطين على مدى سنوات الثورة الكبرى (1936-1939) وقد نجاح القائد أبو إبراهيم الكبير (قائد المنطقة الشمالية) بتطبيق المبادئ الأساسية لحرب التحرير الشعبية وبدأت عملية اقتحام قوات العدو في الساعة العاشرة مساء ليلة 3-10-1938م واستمرت المعركة 5 ساعات نفذ المهاجمون خلالها مهامهم القتالية الموكلة إليهم من قيادتهم وانسحبوا دون خسائر بعد أن قتلوا من العدو 19 شخصاً ما بين جنود بريطانيين ورجال عصابات صهاينة.
- 1929 م عقد مؤتمر عام في بيت المقدس (فلسطين) للتأكيد على الموقف الإسلامي بشأن الأطماع اليهودية في حائط البراق، وهو أحد جدران الحرم القدسي الشريف. فرض دولة الاحتلال سيطرتها على الجدار بزعم أنه مقدس لدى اليهود عقب احتلالها للقدس الشرقية عام 1967، ومنعت المسلمين من الاقتراب منه، وحولت اسمه من حائط البراق إلى حائط المبكى، ويرتاده سنوياً آلاف المتزمتين اليهود.