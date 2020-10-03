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الزراعة تطلق حملة بعنوان (زيتون بلادنا بسلامة أحبابنا)

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:03

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غزة-الرأي

أطلقت وزارة الزراعة الفلسطينية، الحملة الوطنية لموسم قطف وعصر الزيتون بعنوان (زيتون بلادنا بسلامة أحبابنا)، وذلك عملا بخطة خاصة تراعي إجراءات السلامة و الوقائية والارشادات التي ستنفذها خلال موسم الزيتون الحالي للعام ٢٠٢٠_٢٠٢١.
وذكرت الوزارة، بأن موسم الزيتون الجاري، يحل في ظل جائحة كورونا وحالة الطوارئ الراهنة في قطاع غزة، مما يتطلب العمل بخطة الوزارة لانجاح الموسم الوطني لدى جميع الفلسطينيين، مشيرة إلى أن طواقمها الفنية تقوم منذ أسابيع بالمتابعة والارشاد الميداني للمزارعين في حقولهم، وللوقوف على جاهزية واستعداد أصحاب المعاصر لتطبيق إجراءات الجودة و الوقاية والسلامة داخل المعاصر.
وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت عن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الزراعي 2020_2021 في المحافظات الجنوبية في السابع من اكتوبر القادم للعام الجاري، مشيرة إلى أنها وضعت خطة عمل خاصة بموسم الزيتون في ظل انتشار كوفيد 19، وترتكز الخطه على ثلاث نقاط اساسيه وهي: اولا تأمين وتسهيل وصول المزارعين الى أراضيهم لقطف محصول الزيتون، ثانيا تسهيل نقل المحصول الى المعاصر، وثالثا تسهيل عمل المعاصر وفق الشروط والمعاملات المتبعة داخل المعاصر، وذلك كله مع الأخذ باجراءات السلامة والأمن الخاصه بكوفيد 19.
وقدرت الوزارة المساحات المزروعة المثمرة من الزيتون في محافظات قطاع غزة (٣٣٤٠٠ دونم)، متوقع أن تنتج (٢٣٢٥٠ طن) من الزيتون، منها (٦٧٥٠ طن) للتخليل و(١٦٥٠٠ طن) لأجل العصر، حيث يبلغ الانتاج الكلي من زيت الزيتون ما يقارب (٢٧٥٠ طن)، مشيرة إلى متوسط استهلاك الفرد من الزيتون(١٥كجم) تشمل( ٣كجم زيتون تخليل و١٢كجم زيتون تنتج استهلاكه ٢كجم زيت).
 

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