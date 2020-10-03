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بلدية خان يونس: مستمرون بتقديم الخدمات رغم شح الموارد والإمكانيات

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:11

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غزة-الرأي

أكدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عن استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية في كافة القطاعات ومن أبرزها المياه والنظافة والصرف الصحي وحملات التعقيم للأحياء ومنازل المواطنين المُدرجين تحت بند "الحجر المنزلي"  وذلك ضمن الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا بالرغم من شح الموارد والإمكانيات في ظل الظروف الراهنة.

وأكد نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ، على أن خدمات البلدية ستستمر في ظل الجائحة التي أثرت على الوضع الإقتصادي العام في المدينة وتبعياتها الكارثية على كل مقومات الصمود المجتمعي، مشيرًا إلى أن طواقم البلدية المختلفة والعاملة ضمن لجنة طوارئ جائحة كورونا تعمل على مدار الساعة من أجل تأمين وصول الخدمات للمواطنين والتخفيف من تداعيات الجائحة.

وأوضح الشيخ أنه تم تشغيل (28) بئرًا للمياه وضخ (686,000) كوبًا باتجاه منازل المواطنين، واستهلاك (19,220) لترًا من الكلور لتعقيم المياه المستخرجة من الآبار، بالإضافة إلى إجراء أعمال صيانة لــ (333) خط مياه في مناطق مختلفة لتحسين وصول المياه للأحياء وتقليل نسبة الفاقد، مشيرًا إلى تشغيل (10) مضخات للصرف الصحي وتصريف (441,350) كوب مياه عادمة لمحطة المعالجة المركزية الواقعة شرق الفخاري جنوب خان يونس، وكذلك تنظيف (245) كوب من مخلفات محطات الصرف الصحي، ومعالجة (194) شكوى طفح مياه صرف صحي.

وبين الشيخ إلى أن البلدية أولت قطاع الصحة والبيئة الأهمية الكبرى لتجنيب المواطنين المخاطر الصحية في ظل الوباء حيث تمكنت من جمع وترحيل (1,730) طن نفايات من الأحياء والشوارع و(123) طن من مراكز الحجر الصحي ومنازل المواطنين المحجورين، إلى جانب تنظيف وجمع (1,802) كوب ردميات ورمال زائدة من الشوارع والأحياء، واستهلاك (10,500) لتر مواد لتعقيم الأحياء وتعقيم (117) أماكن لمنازل المخالطين والشوارع والأحياء.

وأشار إلى أن طواقم دائرة الأشغال العامة قامت بصيانة (1,850) متر مربع بلاط انترلوك في الشوارع التي تضررت قشرتها الاسفلتية، وبناء (290) متر طولي أحجار جبهة للشوارع، وتعديل مناسيب (35) مصفاة مطر، وتمديد شبكات صرف صحي بطول (100) مترًا، وصيانة (25) منهل صرف صحي للشبكات العامة ومنازل المواطنين وصيانة (500) متر مربع صيانة معرشات للمرافق الخدماتية.

ولفت الشيخ إلى أن البلدية قد استهلكت (16,462) لتر وقود لتسهيل وصول وتقديم خدماتها، وإجراء (708) جولة رقابية على المحلات ومراكز البيع وكذلك لمنع الاعتداء على الأملاك العامة، ومعالجة (3,467) من الشكاوى الواردة لغرفة عمليات الطوارىء من أصل (3,590) اتصالاً.

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