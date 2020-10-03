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مجمع "عدوان" الطبي يستقبل وفداً من وزارة الصحة

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:13

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غزة-الرأي

استقبلت إدارة مجمع كمال عدوان الطبي التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية،  وفداً طبيًا من وزارة الصحة.

وضم الوفد كلاً من نائب مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور أحمد شتات، ورئيس قسم خدمة الولادة بإدارة المستشفيات الدكتور نعيم أيوب، ومدير دائرة الجودة الدكتورة رولا أبو ظلفة، حيث كان في استقبالهم  كلٌ من مدير المجمع عقيد أحمد الكحلوت والمدير الطبي مقدم طبيب حامد الشرافي ومدير تمريض المجمع أ. عيد صباح.

وشملت الجولة خيمة الفرز وقسم العزل وتم تفقد الإجراءات المتخذة للوقاية من فايروس كورونا، وكذلك الاطلاع على آلية توليد الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا.

 وناقش الوفد الزائر العديد من الإجراءات والسياسات التي سيتم تطبيقها في الأيام المقبلة حسب المستجدات التي ستصدر عن وزارة الصحة والداخلية.

 وأكد العقيد الكحلوت بإن المجمع يعمل ضمن بروتكول وزارة الصحة في اتخاذا التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد19".

من جانبه، أثني شتات على الجهود الكبيرة التي يبذلها مجمع كمال عدوان في مواجهة جائحة كورونا وبأداء الطواقم الطبية المثالي في التعامل مع الحالات.

الجدير بالذكر بإن مجمع كمال عدوان الطبي يعمل ضمن منظومة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة كورونا شمال غزة ويعمل ضمن اللجنة المكلفة بالخدمات الطبية لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد19".

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