الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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03 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:11
غزة - الرأي
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة الخارطة الوبائية لانتشار الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وكانت الوزارة سجلت اليوم 114 حالة جديدة مصابة بالفيروس في القطاع.
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