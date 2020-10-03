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الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:11

غزة - الرأي

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة الخارطة الوبائية لانتشار الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكانت الوزارة سجلت اليوم 114 حالة جديدة مصابة بالفيروس في القطاع. 

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