إدارة المستشفيات تناقش السياسات والإجراءات فى المرحلة المقبلة

غزة-الرأي

تفقد وفد من الادارة العامة للمستشفيات برئاسة د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية، خيمة الفرز وقسم العزل بمجمع كمال عدوان الطبى التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية ،وذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها رئيس قسم النساء و الولادة بإدارة المستشفيات د.نعيم أيوب، ومدير دائرة الجودة د.رولا أبوضلفة.

وناقش الوفد خلال لقائه مدير المجمع عقيد أحمد الكحلوت، العديد من الإجراءات والسياسات التي سيتم تطبيقها في الأيام المقبلة حسب المستجدات التي ستصدر عن وزارة الصحة والداخلية .

واطلع الوفد على آلية توليد الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا،في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية.

و أثني د.شتات على الجهود الكبيرة التي يبذلها مجمع كمال عدوان في مواجهة جائحة كورونا وبأداء الطواقم الطبية في التعامل مع الحالات.

من جانبه، أكد العقيد الكحلوت أن المجمع يعمل ضمن بروتوكول وزارة الصحة في اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد19".

وكان باستقبال وفد وزارة الصحة الى جانب مدير المجمع ،المدير الطبي مقدم د.حامد الشرافي ومدير تمريض المجمع أ. عيد صباح .

يشار إلى أن مجمع كمال عدوان الطبي يعمل ضمن منظومة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة كورونا شمال قطاع غزة ويعمل ضمن اللجنة المكلفة بالخدمات الطبية لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد19".

