وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات تضبط 1280 حبة مخدرة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع "عدوان" الطبي يستقبل وفداً من وزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: مستمرون بتقديم الخدمات رغم شح الموارد والإمكانيات وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم جولات تفتيشية على المخابز بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تطلق حملة بعنوان (زيتون بلادنا بسلامة أحبابنا) وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2634) السبت 3/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية البرغوثي: اجتماع الأمناء العامين تأجل لتشاور فتح وحماس وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 114 حالة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية قضية ضد "غوغل" في الأردن بسبب شطب اسم فلسطين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال زيارة خيمة الفرز بمجمع كمال عدوان

إدارة المستشفيات تناقش السياسات والإجراءات فى المرحلة المقبلة

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:16

1
1

غزة-الرأي

تفقد وفد من الادارة العامة للمستشفيات برئاسة د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية، خيمة الفرز وقسم العزل بمجمع كمال عدوان الطبى التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية ،وذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها رئيس قسم النساء و الولادة بإدارة المستشفيات د.نعيم أيوب، ومدير دائرة الجودة د.رولا أبوضلفة.
وناقش الوفد خلال لقائه مدير المجمع عقيد أحمد الكحلوت، العديد من الإجراءات والسياسات التي سيتم تطبيقها في الأيام المقبلة حسب المستجدات التي ستصدر عن وزارة الصحة والداخلية .
واطلع الوفد على آلية توليد الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا،في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية.
و أثني د.شتات على الجهود الكبيرة التي يبذلها مجمع كمال عدوان في مواجهة جائحة كورونا وبأداء الطواقم الطبية في التعامل مع الحالات.
من جانبه، أكد العقيد الكحلوت أن المجمع يعمل ضمن بروتوكول وزارة الصحة في اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد19".
وكان باستقبال وفد وزارة الصحة الى جانب مدير المجمع ،المدير الطبي مقدم د.حامد الشرافي ومدير تمريض المجمع أ. عيد صباح .
يشار إلى أن مجمع كمال عدوان الطبي يعمل ضمن منظومة الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة كورونا شمال قطاع غزة ويعمل ضمن اللجنة المكلفة بالخدمات الطبية لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد19".
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟