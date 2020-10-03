"صباح" يتفقد نقاط الفرز فى مستشفيات الشمال ويناقش عدة ملفات هامة

غزة-الرأي

تفقد د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات نقاط الفرز التنفسى فى مستشفيات محافظة الشمال ضمت مستشفى بيت حانون و الأندونيسى، وذلك خلال جولة ميدانية بمرافقة أ.هانى حمادة مدير العمليات.

وناقش د.صباح عدة ملفات هامة خلال اجتماعه بمدير مستشفى الأندونيسى أبرزها سلامة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى وعملها مع المترددين ضمن إجراءات احترازية ووقائية، من خلال استحداث سياسة العمل المتعلقة بتعامل الطواقم مع المترددين على المستشفى .

كما ناقش امكانية اعادة افتتاح العيادات الخارجية بشكل تدريجي او جزئي والعمل على اعادة ترتيب اماكن مناسبه لعملية الفرز خارج المبنى من الجهة الشرقيه للمبنى.

وخلال الزيارة تفقد أ.حمادة برفقة مدير التمريض أ.عصام نبهان والمدير الاداري أ.كمال النونو مختلف الاقسام للاطلاع على جهوزيتها والتزام الطواقم بكافة اجراءات الوقاية والسلامة .

كما عاين أ.حمادة قسم العمليات تمهيدا لعقد اجتماع مع المعنيين في الأيام المقبلة لمناقشة مشروع اعادة ترميم قسم العمليات

وفى ذات السياق، تطرق د.صباح خلال زيارته لمستشفى بيت حانون الى الإجراءات المستقبلية التي سيتم اتباعها داخل المستشفيات وإجراءات العمل داخل نقاط الفرز و أساليب الحماية والوقاية، وذلك خلال لقائه بمديرها د.جميل سليمان.

وأكد مدير عام المستشفيات على أن وزارته تضع على رأس أولوياتها حماية العاملين داخل المستشفيات معتبرة أنهم صمام الأمان للمجتمع.

