وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات تضبط 1280 حبة مخدرة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع "عدوان" الطبي يستقبل وفداً من وزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: مستمرون بتقديم الخدمات رغم شح الموارد والإمكانيات وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنظم جولات تفتيشية على المخابز بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تطلق حملة بعنوان (زيتون بلادنا بسلامة أحبابنا) وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2634) السبت 3/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية البرغوثي: اجتماع الأمناء العامين تأجل لتشاور فتح وحماس وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 114 حالة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية قضية ضد "غوغل" في الأردن بسبب شطب اسم فلسطين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"صباح" يتفقد نقاط الفرز فى مستشفيات الشمال ويناقش عدة ملفات هامة

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:20

1
1

غزة-الرأي

تفقد د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات نقاط الفرز التنفسى فى مستشفيات محافظة الشمال ضمت مستشفى بيت حانون و الأندونيسى، وذلك خلال جولة ميدانية بمرافقة أ.هانى حمادة مدير العمليات.
وناقش د.صباح عدة ملفات هامة خلال اجتماعه بمدير مستشفى الأندونيسى أبرزها سلامة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى وعملها مع المترددين ضمن إجراءات احترازية ووقائية، من خلال استحداث سياسة العمل المتعلقة بتعامل الطواقم مع المترددين على المستشفى .
كما ناقش امكانية اعادة افتتاح العيادات الخارجية بشكل تدريجي او جزئي والعمل على اعادة ترتيب اماكن مناسبه لعملية الفرز خارج المبنى من الجهة الشرقيه للمبنى.
وخلال الزيارة تفقد أ.حمادة برفقة مدير التمريض أ.عصام نبهان والمدير الاداري أ.كمال النونو مختلف الاقسام للاطلاع على جهوزيتها والتزام الطواقم بكافة اجراءات الوقاية والسلامة .
كما عاين أ.حمادة قسم العمليات تمهيدا لعقد اجتماع مع المعنيين في الأيام المقبلة لمناقشة مشروع اعادة ترميم قسم العمليات
وفى ذات السياق، تطرق د.صباح خلال زيارته لمستشفى بيت حانون الى الإجراءات المستقبلية التي سيتم اتباعها داخل المستشفيات وإجراءات العمل داخل نقاط الفرز و أساليب الحماية والوقاية، وذلك خلال لقائه بمديرها د.جميل سليمان.
وأكد مدير عام المستشفيات على أن وزارته تضع على رأس أولوياتها حماية العاملين داخل المستشفيات معتبرة أنهم صمام الأمان للمجتمع.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟