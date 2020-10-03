حماس تدعو إلى الاسراع في عقد جلسات الحوار الشامل

غزة - الرأي

الت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قيادتها أنهت اجتماعاتها الخاصة المتعلقة بتطورات الحالة الوطنية بعد الاجتماع المهم الذي عقده الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في الثالث من سبتمبر الماضي في رام الله وبيروت، والذي تلاه الحوار الثنائي الذي عقد في اسطنبول في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر ذاته كمقدمة للحوار الفلسطيني الشامل، وتمخض عنه مسودة تفاهم بين وفدي الحركتين لعرضها على الفصائل كافة.

وأوضحت حماس في بيان صحفي أن قيادة الحركة تبارك التفاهم الذي تم بين وفدي الحركتين، وتؤكد أنه معروض على الفصائل الوطنية كافة لمناقشته، فالحوار الثنائي ليس بديلاً عن الحوار الشامل، بل هو مقدمة له بغرض التسهيل والمضي إلى الأمام.

وأكدت قيادة حماس رفضها التام لكل الصفقات والمؤامرات التي تحاك ضد قضية شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

وشددت على أن حماس ستقف مع الكل الوطني الفلسطيني، سداً منيعاً أمام هذه المؤامرات التي تستهدف شعبنا وقضيته العادلة.

وبينت حماس أن الشراكة الوطنية، وإنجاز الوحدة خيار استراتيجي وإلزامي لحماس ولفتح ولكل القوى السياسية والمجتمعية، فلا بديل عن الوحدة، وهي الضمان الوحيد لتحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة وتطهير الأرض والمقدسات.

وأشارت إلى أن الشراكة الوطنية تتجلى في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كاملاً على أسس ديمقراطية سليمة، من خلال الانتخابات الشاملة والحرة والنزيهة في كل المناطق، وفي المقدمة منها القدس المحتلة، وبالتزامن وبالتوافق الوطني بما يضمن مشاركة الجميع دون استثناء.

وأوضحت أن مشاركة مختلف المؤسسات والمرجعيات الوطنية في الانتخابات حق لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، بدءاً من منظمة التحرير الفلسطينية وكل الأطر والمؤسسات المنبثقة عنها.

كما شددت قيادة حماس على أنها ستعمل بكل قوة لتحقيق الشراكة وإنجاز الوحدة، وستقدم كل ما يلزم في سبيل ذلك، حتى يقف شعبنا صفا واحدا في مواجهة الاحتلال.

وأكدت حماس ضرورة تهيئة الأجواء الداخلية وإشاعة أجواء الحريات وتكريس التعددية وإنهاء الملفات العالقة كافة لنجاح مسار الوحدة والشراكة والمصالحة بما يضمن المضي دون عقبات، وبما يزيد من ثقة شعبنا بالجدية في تحقيق الوحدة الوطنية.

ودعت قيادة حماس إلى البدء فوراً بتشكيل هيكلية القيادة الموحدة، والانطلاق في العمل الميداني دون تردد.

وأعلنت قيادة حماس تكليف لجنة من المكتب السياسي برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي الأخ صالح العاروري لمتابعة الحوار مع حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية.

كما دعت قيادة حماس إلى ضرورة الإسراع في عقد جلسات الحوار الفلسطيني الشامل بمشاركة الجميع للاتفاق بشكل نهائي على خريطة الطريق الوطنية التي تحقق الشراكة والمصالحة، للانطلاق موحدين في بناء المؤسسات الوطنية، ومواجهة عدونا الذي يحتل أرضنا، ولنفشل كل مؤامرات تصفية القضية، وننهي حصار غزة، ونوقف الهرولة نحو التطبيع الرخيص مع الاحتلال المجرم.

وتوجهت قيادة حماس بالتحية لشهداء شعبنا وأسراه وجرحاه الأبطال، مؤكدة تمسكهم بخيار المقاومة حتى تحرير فلسطين وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.