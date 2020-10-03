الاحتلال يوافق على إعادة إدخال أموال "الكانتينا" للأسرى

فلسطين المحتلة - الرأي

فال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن إدارة سجون الاحتلال، ستسمح بإدخال أموال الكانتينا للأسرى خلال اليومين المقبلين، بعد اتفاق جرى بينها وبين الأسرى.

وأوضح فارس، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، أن الأسرى سيبلورون خطة نضالية أقوى وأوسع للإضراب الذي بدأوه أمس، في حال عدم التزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه.

وشرعت الحركة الأسيرة في سجون النقب وجلبوع وريمون،منذ يوم أمس إعادة وجبات الطعام، احتجاجًا على منع الكانتينا.

وحذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر من تفجّر الأوضاع بشكل غير مسبوق في السجون في حال لم تتراجع حكومة الاحتلال سريعًا عن منع الكانتينا.