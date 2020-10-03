النيابة العامة تحقق في 118 قضية متنوعة

غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 118 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي في ظل انتشار جائحة كورونا .



واوضحت النيابة خلال الموجز اليومي لعملها امس أن القضايا تنوعت ما بين 36 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة ، 23 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ، 59قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي في حين لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



و قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، عامده إلى توقيف 16 متهم على مختلف القضايا المذكورة مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.