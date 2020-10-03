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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة العامة تحقق في 118 قضية متنوعة

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:15

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 118 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي في ظل انتشار جائحة كورونا .


واوضحت النيابة خلال الموجز اليومي لعملها امس أن القضايا تنوعت ما بين  36 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة ، 23 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ، 59قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي في حين لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.


و قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، عامده إلى توقيف 16 متهم على مختلف القضايا المذكورة مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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