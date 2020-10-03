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بلدية خان يونس: تخطيط إشارات التباعد لمحاكاة العودة الآمنة للمدراس

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:23

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غزة-الرأي

قامت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بدهان وتخطيط علامات التباعد للطابور المدرسي لتجهيز المحاكاة التجريبية لعودة طلبة خالد الحسن الثانوية ضمن الاجراءات التجريبية لاستئناف العملية التعليمية بالمدينة والمقررة يوم غد الأحد.

جاء ذلك كأحد مخرجات الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين لجنة الطوارئ الحكومية في محافظة خان يونس مع وفد من لجنة الطوارىء في وزارة التربية والتعليم، حيث تم مناقشة آليات العودة  الآمنة لطلبة للمدارس مع مراعاة الطرق  الوقائية الواجب اتباعها لتأمين المسيرة التعليمية والحد من تفشي الوباء سيما بين الطلبة في ظل الجائحة.

وتبذل لجنة الطوارىء في بلدية خان يونس جهودًا مستمرة من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة وتأمين صحة وسلامة المجتمع، وتؤكد اللجنة على أنها ستعطي الأولوية في تحقيق العودة الأمنة للمدارس لتعويض أبنائنا الطلبة الذين حرموا من التعليم بسبب الوباء، وسيتم تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية خلال الخطة الوزارية للحفاظ على الطلبة، مع التأكيد على دراسة كل الخيارات المطروحة من أجل الحفاظ على المسيرة التعليمية.

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