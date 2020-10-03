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موسم الزيتون بغزة.. تراث موسمي متجدد بنكهة كورونا

03 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:43

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غزة-الرأي-ألاء النمر

تجلس الستينية أم محمد الحاج أحمد وتقطف الزيتون بيدها اليمنى، ولا يتوقف لسانها عن الحديث بكلمات تحفيزية تارة وبأقوال مأثورة تارة أخرى، لتصنع من عباراتها سيمفونية بمثابة وقود للكبار والصغار، تمنحهم الحيوية والنشاط خلال قطف الزيتون بغزة.

لا تغادر الابتسامة محياها وهي تقطف حبات الزيتون بتؤدة، إلا عند مشاهدتها الشبان يستندون إلى جذع صغير، أو يقطفون بسرعة فيكسرون غصنا، لتهب بنبرة صوتها الحادة مانعة إياهم من العمل بهذه الطريقة، وترشدهم للتعامل مع شجرة الزيتون كما تدلل الأم أبناءها.

وبينما يتسلق الشبان الأغصان العالية أو عبر السلالم الخشبية، تقطف النسوة الزيتون من الأغصان المنخفضة، ويقضي الأطفال والفتية بعض الوقت في جمع الزيتون من على الأرض المغطاة بقطع من النايلون قبل أن ينشغلوا بممارسة هواياتهم برقصة الدحية الشعبية.

ويعتبر موسم قطف الزيتون في قطاع غزة من التراث الفلسطيني الأصيل، حيث تجتمع العائلات بعيدا عن صخب الحياة لقطف الزيتون.

زيتون بلادنا بسلامة أحبابنا"

أعلنت وزارة الزراعة بغزة، اليوم السبت، عن خطّتها التي ستنفذها خلال الموسم الحالي لقطف الزيتون للعام ٢٠٢٠_٢٠٢١، بعنوان "زيتون بلادنا بسلامة أحبابنا"، والتي تراعي إجراءات السلامة والوقاية.

الناطق باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني قال "إنّ موسم الزيتون الجاري، يحل في ظل جائحة كورونا وحالة الطوارئ الراهنة في قطاع غزة، مما يتطلب العمل بخطة الوزارة لإنجاح الموسم الوطني لدى جميع الفلسطينيين".

ولفت البسيوني أن قطاع غزة يوجد به حوالي 40 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون، منها 35 ألف دونم مثمرة ومنتجة، متوقعا أن ينتج هذا العام حوالي 24 ألف طن من الزيتون، معتبرًا إياها كمية جيدة، مشيراً إلى أن هذا العام سجل تناقصاً بنسبة 30% عن العام الماضي، بسبب الظروف المناخية.

وعن تحديد سعر زيت الزيتون قال البسيوني "من المبكر الحديث عن التسعيرة زيت، ولكن في كل عام تكون الأسعار مناسبة في متناول الجميع".

وأشار المتحدث باسم الزراعة إلى أن الأعوام المقبلة سنصل إلى الاكتفاء الذاتي بشكل مستمر نتيجة زيادة المساحات المزروعة بأشجار الزيتون المنتجة.

وتابع يقول "الإجراءات الوقائية هذا العام غير مسبوقة في ظل جائحة كورونا لتأمين عصر ثمار الزيتون في المعاصر للحفاظ على صحة المواطن"، مشددًا على أن وزارته فرزت طواقم مهندسين لمتابعة عمل المعاصر، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

ومضى يقول "تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل وصول المزارعين الي أراضيهم في محافظات قطاع غزة اعتباراً من السابع من الشهر الجاري، وهو موعد افتتاح الموسم".

ودعا البسيوني، المواطنين والمزارعين بأن يكون الذهاب للحقل بالحد الأدنى من الأعداد المطلوبة، وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن، حفاظًا على سلامتهم كون مناعتهم أضعف من غيرهم.

زيارات ميدانية

وأكد البسيوني أنّ طواقم وزارة الزراعة الفنية تقوم منذ أسابيع بالمتابعة والإرشاد الميداني للمزارعين في حقولهم، وللوقوف على جاهزية واستعداد أصحاب المعاصر لتطبيق إجراءات الجودة والوقاية والسلامة داخل المعاصر، لافتاً إلى أنّ موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الزراعي الحالي في المحافظات الجنوبية في السابع من أكتوبر.

وذكر أنّ الخطة ترتكز على ثلاث نقاط أساسية، وهي: تأمين وتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم لقطف محصول الزيتون، وتسهيل نقل المحصول إلى المعاصر، وتسهيل عمل المعاصر وفق الشروط والمعاملات المتبعة داخل المعاصر.

وأردف بالقول: "كما يبلغ الإنتاج الكلي من زيت الزيتون ما يقارب (٢٧٥٠ طنا)، لافتاً إلى متوسط استهلاك الفرد من الزيتون(١٥كجم) تشمل (٣كجم زيتون تخليل و١٢كجم زيتون تنتج استهلاكه ٢كجم زيت)".

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