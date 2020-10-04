للقشطة فوائد جمه تعرف عليها

فاكهة القشطة من الفواكه الفريدة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وقد تعزز المناعة وتحارب الالتهابات وتعزز صحة العين والقلب، لذلك ينصح بتناولها دائما لتعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد القشطة هى:

1: تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة فى جسمك. يمكن أن تسبب المستويات العالية من الجذور الحرة الإجهاد التأكسدي المرتبط بالأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب

قد تكون مضادات الأكسدة الكاروتينية في Cherimoya قوية بشكل خاص. تظهر الأبحاث أن الأطعمة الغنية بالكاروتينات قد تعزز صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان ملخص

2: قد تعزز مزاجك، حيث يلعب فيتامين ب 6 دورًا مهمًا في تكوين الناقلات العصبية ، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين ، والتي تساعد في تنظيم مزاجك قد تساهم المستويات غير الكافية من هذا الفيتامين في اضطرابات المزاج.

3: قد يفيد صحة العين فهى، فهو غني بمادة اللوتين المضادة للأكسدة الكاروتينية ، وهي أحد مضادات الأكسدة الرئيسية في عينيك التي تحافظ على صحة الرؤية من خلال محاربة الجذور الحرة.

4: قد يمنع ارتفاع ضغط الدم، فهو غني بالمغذيات التي تساعد على تنظيم ضغط الدم ، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والجدير بالذكر أن كوبًا واحدًا (160 جرامًا) من الفاكهة يحتوي على 10٪ من RDI للبوتاسيوم وأكثر من 6% من RDI للمغنيسيوم.

يعزز كل من البوتاسيوم والمغنيسيوم تمدد الأوعية الدموية ، مما يساعد بدوره على خفض ضغط الدم. قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

5: يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الأمراض والالتهابات والتقرحات.

6: تساعد بعض المركبات الموجودة به فى مكافحة السرطان، وتشمل مركبات الفلافونويد في Cherimoya الكاتشين، واليبيكاتشين، والايبيغالوكاتشين. ثبت أن بعض مركبات الفلافونويد هذه توقف نمو الخلايا السرطانية.

7: قد يحارب الالتهابات، يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، وجدير بالذكر أن فاكهة القشطة توفر العديد من المركبات المضادة للالتهابات، بما في ذلك حمض الكورينويك.

8: قد يعزز مناعتك، مثل الفواكه الاستوائية الأخرى ، يتم تحميل الكرزويا بفيتامين C ، وهو عنصر غذائي يعزز المناعة عن طريق مكافحة العدوى والأمراض.