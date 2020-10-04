Gmail يزيل بالخطأ أحد مميزات رسائل البريد

قد تعتمد أحيانًا على خيار "تحديد جميع المحادثات التي تطابق هذا البحث" في Gmail لقراءة مئات أو آلاف الرسائل أو أرشفتها أو حذفها في وقت واحد، ولكن الخيار انتهى واختفى، حيث أزالته جوجل عن طريق الخطأ كما كشفت في تصريحات أخيرة أن ذلك حدث بلا نية مسبقة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، بدلا من هذا الزر، يظهر شريط تنقل يحتوي على عدد قليل من أزرار الاختصارات عند البحث.

لكن لحسن الحظ، قالت جوجل، إنه سيعود "في أقرب وقت ممكن"، مضيفة، "نحن نعمل على إعادة الميزة في Gmail التي تتيح لك تحديد جميع المحادثات التي تطابق هذا البحث في أقرب وقت ممكن، وتمت إزالة هذه الميزة عن غير قصد، ونعتذر لمستخدمينا الذين ربما يكونون قد تأثروا".

وفي الوقت الحالي، إذا كنت تريد قراءة أو أرشفة أو حذف أكثر من صفحة تستحق المحادثات في وقت واحد، فقد تحتاج إلى استخدام عامل تصفية بدلاً من ذلك، باستخدام الزر "تطبيق الفلتر أيضًا على المحادثات المطابقة"، ثم حذف عامل التصفية بعد ذلك.

وأعلنت جوجل مؤخرا، أن الإصدار الجديد من خدمة Gmail سيحول هذه المنصة لأكثر من وسيلة للمراسلة فقط، وتبعا لشركة جوجل فإن الإصدار الجديد من Gmail بات يجمع فى هذه المنصة عددا من الخدمات التابعة للشركة، مثل خدمة Mail للمراسلة، وخدمة Rooms و Chat و Meet، ما يمكن من استخدامها للمراسلة وإجراء مكالمات الصوت والفيديو الجماعية وإرسال الملفات والبيانات.