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الصحة تُنهي الحجر الصحي لنحو 700 عائد لقطاع غزة

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي:

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إنهاء الحجر الصحي لنحو 700 عائد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مؤخرًا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنهت الحجر الصحي لـ697 مستضافًا من العائدين بعد إجراء فحص " PCR " والاطمئنان على صحتهم.

وكانت الصحة قد اعتمدت منذ 26 سبتمبر الماضي، حجر العائدين عبر معبر رفح لأسبوع واحد، على أن يتم إجراء المسح المخبري لهم في اليوم الخامس.

وذكر المتحدث باسمها أشرف القدرة أنه في حال ظهرت نتيجة الفحص "سلبية" في اليوم السابع يعود المواطن إلى منزله وفق نظام صحي ويحجر نفسه في بيته مدة أسبوع أخر.

ولفت القدرة إلى أنه في حال كانت نتيجة فحص العينة "إيجابية" فسيتم عزل صاحب المسحة في مستشفى العزل إلى حين تماثله للشفاء.

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