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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 352 قضية وتوقف 69 متهماً

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:48

النيابة العامة تحقق في 419 قضية وتوقف 141 متهماً
النيابة العامة تحقق في 419 قضية وتوقف 141 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى 352 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز3 أكتوبر 2020 الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس السبت، في21 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، لافتة إلا أنه لم يسجل يوم السبت أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وذكر الموجز أن النيابة حققت في 204 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و127 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأفادت النيابة العامة أنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 69 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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