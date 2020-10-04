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أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة 4 أكتوبر 2020

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:28

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غزة- الرأي:

تشهد الأسواق في قطاع غزة حالة من الاستقرار في أسعار السلع في ظل الإجراءات الحكومية المتخدة للتعامل مع ظروف جائحة "كورونا" منذ مارس الماضي.

وجاءت أسعار اللحوم صباح اليوم، وفق موقع سوق الزاوية الإلكتروني المتخصص في مراقبة حالة الأسواق في قطاع غزة كالتالي:

أولًا: أسعار اللحوم الطازجة:

عجل: 40 شيكل

عرض مدينة اللحوم:

عجل كبير: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

ثانيًا: أسعار الدواجن:

طبق البيض: 10 – 11 شيكل

الدواجن:

حي 1ك: 11 شيكل

صدر: 24 شيكل

ستيك: 25 شيكل

فخذ: 13 شيكل

دبوس: 15 شيكل

شيش طاووق: 25 شيكل

جناح: 10 شيكل

كبدة: 18 شيكل

الحبش:

حي: 10 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخذ: 12 – 14 شيكل

جناح: 8 شيكل

ثالثًا: أسعار الأسماك الطازجة:

دنيس: 33 شيكل

سردينة: 12 – 13 شيكل

سكمبلة: 13 – 15 شيكل

سلطعونات: 7 شيكل

غزلان: 33 شيكل

منفاخ: 45 شيكل

مليطة: 33 شيكل

كلماري: 32 شيكل

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