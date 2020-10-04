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جمعية أرض الإسراء تنفذ سلسلة مساعدات جديدة في منطقة الشجاعية

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:30

جمعية أرض الإسراء تنفذ سلسلة مساعدات جديدة في منطقة الشجاعية
جمعية أرض الإسراء تنفذ سلسلة مساعدات جديدة في منطقة الشجاعية

غزة- الرأي

نفذت جمعية أرض الإسراء الخيرية سلسلة مساعدات جديدة لمساعدة الفقراء والمحتاجين وعدد من بيوت المحجورين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأكدأ. جمال مشتهى مدير الجمعية أن العمل متواصل وبشكل مستمر لتقديم المساعدات الإغاثية للأسر الفقيرة و المحجورة ، مبيناً أن الجمعية نفذت مشروع الرغيف الخيري 334 ربطة خبز على الأسر الفقيرة و المحجورة في منطقة الشجاعية
وقال مشتهى إن الجمعية نفذت الجمعية مشروع الطرود الغذائية على 89 محجور داخل الحي، وصرفت روشيتات علاج لعدد 30 أسرة من فاعل خير من الكويت بقيمة 850شيكل.
فيما نفذت الجمعية مشروع الدجاج الطازج على 50 أسرة لكل أسرة 2دجاجة مستأجرة تبرع كريم من فاعل خير من السعودية.
وأضاف  أن الجمعية قدمت مساعدات نقدية للمرضى (سرطان وشلل)  ما يقارب 15 مريض بقيمة 200شيكل  لكل مريض.
كما تم توزيع  مساعدة نقدية بقيمة 50شيكل  على 30 من الأسر المتعففة .
بدوره شكر مشتهى كل الخيرين الذين ساهموا بالتبرع لرفع المعاناة عن العوائل المحتاجة و المحجورة في حي الشجاعية.

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جمعية أرض الإسراء تنفذ سلسلة مساعدات جديدة في منطقة الشجاعية

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