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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2635) الاحد 4/10/2020
أخبار فلسطينية
«فتح» و«حماس» تقران اتفاق الانتخابات الفلسطينية
37 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية
صور | طلبة الثانوية العامة بغزة يعودون لمدارسهم
حماس تكلف لجنة برئاسة العاروري لمتابعة الحوار مع فتح والفصائل
ماذا علق الرئيس ابو مازن على إصابة ترامب بكورونا!
العالول: "فتح" ملتزمة وحريصة على إنجاز الانتخابات العامة
كيلة:11 وفاة و406 إصابات جديدة بـ"كورونا" و563 حالة تعاف
أخبار إسرائيلية
مئات الآلاف من المتظاهرين يواصلون الاحتجاجات ضد نتنياهو في جميع أنحاء إسرائيل
19 وفاة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال منذ الصباح
38 معتقلًا خلال تظاهرات ضد نتنياهو
إصابة وزيرة إسرائيلية بفايروس كورونا
46 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بالكورونا في إسرائيل
إسرائيل تبعث برسالة إلى الشعب العراقي
اخبار دولية
إيران تطالب بإرغام إسرائيل على الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي
ترامب ينقل لمستشفى عسكري ويتلقى علاجا تجريبيا لـ”كورونا”
ملتقى دولي: تجربة صلاح الدين الأيوبي بالقدس "مدرسة كبرى"
أخبار عربية
أبو الغيط: إدارة ترامب أعطت إسرائيل ما لا تستحق
أبو الغيط: إسرائيل عرضت على حافظ الأسد التفاوض بشأن الجولان ولكنهم اختلفوا بسبب مئات من الأمتار
المسجد الحرام يستقبل أول أفواج المعتمرين وفقا للإجراءات الاحترازية.. غد
حميدتى: السودان يرغب فى إقامة علاقات مع إسرائيل
الأردن ترحب بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام في السودان
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
غزة.. إعادة فتح مساجد مع إجراءات الوقاية من كورونا
لتحقيق المصالحة.. “حماس” تدعو لعقد حوار فلسطيني “عاجل” و”شامل”
الشرق الأوسط
«فتح» و«حماس» تقران اتفاق الانتخابات الفلسطينية
الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتنفيذ «الضم» عملياً
الاهرام المصرية
الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة «كورونا»
الشروق المصرية
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 محتجين أمام بيت وزير الخارجية
أبو الغيط: إدارة ترامب أعطت إسرائيل ما لا تستحق
أبو الغيط: الفلسطينيون في مسئوليتنا ولن نخطئ بحقهم
أبو الغيط: الإدارة الأمريكية تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط فيما يخص القضية الفلسطينية
الغد الأردنية
“حماس” تدعو لخريطة طريق وطنية لتحقيق الشراكة والمصالحة الفلسطينية
المستوطنون ينصبون خيمة أمام “الأقصى” والاحتلال ينكل بالمصلين
114 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة
الشرق القطرية
إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني والاختناق في مسيرة كفر قدوم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
خلال مواجهات.. قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين برام الله
الاحتلال يخضع للأسرى ويوافق على إعادة إدخال أموال "الكانتينا"
الجالية الفلسطينية مستمرة في مساعدة متضرري فيضان السودان
الاحتلال ينقل الصحفي طارق أبو زيد للتحقيق في مركز بتاح تكفا
عائلة الأسير الأخرس تطالب بالتدخل الجاد لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان
الاحتلال يغلق الطريق بين قصرة وجالود بالسواتر الترابية
القدس المحلية
اليوم.. جلسة م حاكمة الصحفي طارق أبو زيد
اعتقال 20 مواطنًا بينهم عناصر بالشرطة الفلسطينية
وفاة شاب من دورا بكورونا في السعودية
جامعة النجاح تعقد ندوة الكترونية بعنوان "تطبيع الأنظمة وتطويع الشعوب"
الشرطة تفض 10 حفلات زفاف وتغلق 3 قاعات في جنين
غزة: إنهاء الحجر الصحي لـ 697 مواطنًا عادوا للقطاع
مع بدء الاحتفالات بـ"عيد العرش".. تشديد الحصار على الاقصى واطلاق يد المستوطنين في البلدة القديمة
محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية العمل 24 ساعة لظهور اصابات بفيروس كورونا
الحياة الجديدة
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان خلال مواجهات في سلواد
وحدة كورونا في القدس: 39 حالة وفاة وأكثر من أربعة آلاف اصابة الشهر الماضي
الأيام
اتفاق لعقد اجتماعين للأمناء العامين في الداخل والخارج
حالات اختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
جنين: الشرطة تفض 10 حفلات زفاف وتغلق 3 قاعات ومسبحاً
الاحتلال يشدد الحصار على الأقصى
وكالة صفا
مواجهات ليلية مع الاحتلال في سلواد
إغلاق مديرية العمل ببيت لحم بعد إصابة عاملين بكورونا
"الديمقراطية": التطبيع مع "إسرائيل" طعنة في تاريخ السودان
الديمقراطية تدعو لاجتماع قيادي عاجل لوضع آليات تطبيق التوافقات
تفاصيل الاعتداء على نائب رئيس بلدية السموع
الجهاد الإسلامي: العدو فشل في تدجين جيل ما بعد "أوسلو"
320 حالة اعتقال بسبتمبر بينهم 32 طفلًا
وكالة الرأي الفلسطينية
19 وفاة و7024 إصابة جديدة لدى الاحتلال بفعل "كورونا"
الصحة: تقسيم قطاع غزة إلى 250 منطقة جغرافية
"مباحث كورونا": توقيف 79 مواطنًا وتحرير 22 محضر ضبط
"الاقتصاد" تجري جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين
خشية إسرائيلية من وصول صواريخ "كروز" فائقة السرعة لأعداءها
زراعة رفح تتفقد مزارع العنب وتستمع لمشاكلهم
الصحة تطلق حملة "أكتوبر الوردي" لتعزيز صحة مريضات سرطان الثدي
النيابة العامة تحقق في 352 قضية وتوقف 69 متهماً
فلسطين اليوم
القيادي شهاب: حركة "الجهاد" ستنظم مهرجان رقمي كبير في ذكرى انطلاقها الـ33
كاتب فلسطيني: "الجهاد" تشهد تطوراً عسكرياً وسياسياً كبيراً والعدو يحسب لها ألف حساب
د. الهندي: الخطر الذي يتهدد الأمة هو محاولة المطبعين تسويق رواية العدو بشأن الصراع
زوجة الأسير ماهر الأخرس تطالب بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية
معركة الأسير ماهر الأخرس تدخل يومها الـ"70" ..وتحذيرات من تدهور حالته الصحية
اليوم في خانيونس: محاكاة في أحد المدارس لفحص إجراءات العودة الآمنة في ظل "كورونا"
حريق ضخم يلتهم 60 شجرة زيتون في بلدة كفر ذان
تقرير الزحف الاستيطاني في الضفة يُكذب مروجو اتفاقيات التطبيع مع (إسرائيل)
الأزهر الشريف يرد على تصريحات ماكرون بشأن الإسلام
دعوية "الجهاد" تحث المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية عند الصلاة في مساجد غزة
سما نيوز
تقرير إسرائيلي يرصد فشل محاولات اغتيال قادة لحماس
ابو الغيط: التخلي عن القضية الفلسطينية سيناريو خيالي.. وعريقات لا يسعى للفهم بل لأمور أخرى!
فتح تعقب على رسالة حلس للجنة المركزية: نحن الخاسر الأكبر إذا ما استمر الوضع على حاله!
مع إغلاق وإصابات وإدارة فاشلة.. هآرتس: هل ينجح نتنياهو في التطبيع مع كورونا الثاني؟
فريق ترامب الطبي يكشف عن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي
الأونروا: ارتفاع الإصابات بكورونا في مخيمات الفلسطينيين بلبنان
محافظ جنين يمدد إغلاق قرية الطيبة ثلاثة أيام إضافية
عرب 48
مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يقتحم "باب الرحمة"
الاحتلال يرضخ للحركة الأسيرة ويعيد إدخال أموال الكانتينا للأسرى
جنين: فضّ 10 أعراس وتمديد الإغلاق على الطيبة
الاحتلال يعتقل حارسين لمقبرة باب الرحمة ويقطع طريقا في الضفة
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا ويخطر بإزالة مزرعة أبقار ...
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان خلال مواجه ...
الشرطة تفض 10 حفلات زفاف وتغلق 3 قاعات في جني ...
محافظ جنين يمدد إغلاق قرية الطيبة ثلاثة أيام .
محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية العمل 24 ساعة ...
محافظ الخليل يمدد تعليق الدوام بمدرسة بنات دو
حدث في مثل هذا اليوم
- 4 تشرين أول (أكتوبر)
- 2003 م عملية استشهادية نوعية قامت بها الاستشهادية هنادي تيسير جرادات من مدينة جنين
- 2001م معملية فدائية في مدينة العفولة
- 1991م ممقتل مستوطن في طولكرمقيام المجاهد إياد أبو خيزران من الجهاد الإسلامي من سكان طولكرم بقتل المستوطن (شلومونحي).
- 1991م عملية فدائية عن طريق صدم سيارة قيام المجاهد كمال بني عودة من الجهاد الإسلامي من جنين بصدم سيارته بحافلة إسرائيلية وحسب اعتراف قوات الاحتلال قتل وأصيب 10 صهاينة.
- 1987 م استشهاد الأسير مصباح عبد الصوري وهو من حركة الجهاد الإسلامي وهو من مخيم المغازي في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن غزة المركزي.
- 1985 م إدانة العدوان الإسرائيلي على تونس من مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي يصدر قراره (573) الذي يدين العدوان الإسرائيلي على تونس إذن يدين مجلس الأمن بقوة العدوان المسلح الذي اقترفته (إسرائيل) على الأراضي التونسية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
- 1977م أعلنت الحكومة الإسرائيلية على لسان وزير المالية سمحا ايرليخ عن رفضها للإعلان المشترك الأمريكي – السوفييتي الذي صدر في الأول من تشرين أول عام 1977، وأعلن عدد لا بأس به من رجال الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين معارضتهم للإعلان المشترك وخاصة هؤلاء المعروفون بتأييدهم لإسرائيل كالشيخ هنري جاكسون.
- 1977م أعلنت الحكومة الإسرائيلية على لسان وزير المالية سمحا ايرليخ عن رفضها للإعلان المشترك الأمريكي – السوفييتي الذي صدر في الأول من تشرين أول عام 1977، وأعلن عدد لا بأس به من رجال الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين معارضتهم للإعلان المشترك وخاصة هؤلاء المعروفون بتأييدهم لإسرائيل كالشيخ هنري جاكسون.
- 1921م لجنة تابعة لسلطة الاحتلال البريطانية تحقق في اضطرابات شهدتها مدينة يافا في فلسطين احتجاجا على الهجرة اليهودية إلى المدينة بتسهيل من المحتلين الإنكليز.
- 1970 م اتفاق على خروج المنظمة من أراضي الأردن انتهاء الحرب الأهلية في الأردن بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية وبموجب هذا الاتفاق تم خروج المنظمة من الأراضي الأردنية إلى لبنان.