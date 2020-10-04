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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2635) الاحد 4/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

صور | طلبة الثانوية العامة بغزة يعودون لمدارسهم

حماس تكلف لجنة برئاسة العاروري لمتابعة الحوار مع فتح والفصائل

ماذا علق الرئيس ابو مازن على إصابة ترامب بكورونا!

العالول: "فتح" ملتزمة وحريصة على إنجاز الانتخابات العامة

أخبار إسرائيلية

مئات الآلاف من المتظاهرين يواصلون الاحتجاجات ضد نتنياهو في جميع أنحاء إسرائيل

إصابة وزيرة إسرائيلية بفايروس كورونا

اخبار دولية

إيران تطالب بإرغام إسرائيل على الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

غزة.. إعادة فتح مساجد مع إجراءات الوقاية من كورونا

لتحقيق المصالحة.. “حماس” تدعو لعقد حوار فلسطيني “عاجل” و”شامل”

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة «كورونا»

الشروق المصرية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 محتجين أمام بيت وزير الخارجية

أبو الغيط: إدارة ترامب أعطت إسرائيل ما لا تستحق

أبو الغيط: الفلسطينيون في مسئوليتنا ولن نخطئ بحقهم

أبو الغيط: الإدارة الأمريكية تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط فيما يخص القضية الفلسطينية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الاحتلال ينقل الصحفي طارق أبو زيد للتحقيق في مركز بتاح تكفا

القدس المحلية

اليوم.. جلسة م حاكمة الصحفي طارق أبو زيد

اعتقال 20 مواطنًا بينهم عناصر بالشرطة الفلسطينية

وفاة شاب من دورا بكورونا في السعودية

جامعة النجاح تعقد ندوة الكترونية بعنوان "تطبيع الأنظمة وتطويع الشعوب"

الشرطة تفض 10 حفلات زفاف وتغلق 3 قاعات في جنين

غزة: إنهاء الحجر الصحي لـ 697 مواطنًا عادوا للقطاع

مع بدء الاحتفالات بـ"عيد العرش".. تشديد الحصار على الاقصى واطلاق يد المستوطنين في البلدة القديمة

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية العمل 24 ساعة لظهور اصابات بفيروس كورونا

الحياة الجديدة

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان خلال مواجهات في سلواد

وحدة كورونا في القدس: 39 حالة وفاة وأكثر من أربعة آلاف اصابة الشهر الماضي

الأيام

اتفاق لعقد اجتماعين للأمناء العامين في الداخل والخارج

حالات اختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

جنين: الشرطة تفض 10 حفلات زفاف وتغلق 3 قاعات ومسبحاً

الاحتلال يشدد الحصار على الأقصى

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

زراعة رفح تتفقد مزارع العنب وتستمع لمشاكلهم

الصحة تطلق حملة "أكتوبر الوردي" لتعزيز صحة مريضات سرطان الثدي

النيابة العامة تحقق في 352 قضية وتوقف 69 متهماً

فلسطين اليوم

د. الهندي: الخطر الذي يتهدد الأمة هو محاولة المطبعين تسويق رواية العدو بشأن الصراع

زوجة الأسير ماهر الأخرس تطالب بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية

سما نيوز

تقرير إسرائيلي يرصد فشل محاولات اغتيال قادة لحماس

ابو الغيط: التخلي عن القضية الفلسطينية سيناريو خيالي.. وعريقات لا يسعى للفهم بل لأمور أخرى!

فتح تعقب على رسالة حلس للجنة المركزية: نحن الخاسر الأكبر إذا ما استمر الوضع على حاله!

مع إغلاق وإصابات وإدارة فاشلة.. هآرتس: هل ينجح نتنياهو في التطبيع مع كورونا الثاني؟

فريق ترامب الطبي يكشف عن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي

عرب 48

مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يقتحم "باب الرحمة"

الاحتلال يرضخ للحركة الأسيرة ويعيد إدخال أموال الكانتينا للأسرى

جنين: فضّ 10 أعراس وتمديد الإغلاق على الطيبة

الاحتلال يعتقل حارسين لمقبرة باب الرحمة ويقطع طريقا في الضفة

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل شابا ويخطر بإزالة مزرعة أبقار ...

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان خلال مواجه ...

الشرطة تفض 10 حفلات زفاف وتغلق 3 قاعات في جني ...

محافظ جنين يمدد إغلاق قرية الطيبة ثلاثة أيام .

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية العمل 24 ساعة ...

محافظ الخليل يمدد تعليق الدوام بمدرسة بنات دو

حدث في مثل هذا اليوم

4 تشرين أول (أكتوبر)

2003 م عملية استشهادية نوعية قامت بها الاستشهادية هنادي تيسير جرادات من مدينة جنين

2001م معملية فدائية في مدينة العفولة

1991م ممقتل مستوطن في طولكرمقيام المجاهد إياد أبو خيزران من الجهاد الإسلامي من سكان طولكرم بقتل المستوطن (شلومونحي).

1991م عملية فدائية عن طريق صدم سيارة قيام المجاهد كمال بني عودة من الجهاد الإسلامي من جنين بصدم سيارته بحافلة إسرائيلية وحسب اعتراف قوات الاحتلال قتل وأصيب 10 صهاينة.

1987 م استشهاد الأسير مصباح عبد الصوري وهو من حركة الجهاد الإسلامي وهو من مخيم المغازي في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن غزة المركزي.

1985 م إدانة العدوان الإسرائيلي على تونس من مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي يصدر قراره (573) الذي يدين العدوان الإسرائيلي على تونس إذن يدين مجلس الأمن بقوة العدوان المسلح الذي اقترفته (إسرائيل) على الأراضي التونسية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

1977م أعلنت الحكومة الإسرائيلية على لسان وزير المالية سمحا ايرليخ عن رفضها للإعلان المشترك الأمريكي – السوفييتي الذي صدر في الأول من تشرين أول عام 1977، وأعلن عدد لا بأس به من رجال الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين معارضتهم للإعلان المشترك وخاصة هؤلاء المعروفون بتأييدهم لإسرائيل كالشيخ هنري جاكسون.

1977م أعلنت الحكومة الإسرائيلية على لسان وزير المالية سمحا ايرليخ عن رفضها للإعلان المشترك الأمريكي – السوفييتي الذي صدر في الأول من تشرين أول عام 1977، وأعلن عدد لا بأس به من رجال الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين معارضتهم للإعلان المشترك وخاصة هؤلاء المعروفون بتأييدهم لإسرائيل كالشيخ هنري جاكسون.

1921م لجنة تابعة لسلطة الاحتلال البريطانية تحقق في اضطرابات شهدتها مدينة يافا في فلسطين احتجاجا على الهجرة اليهودية إلى المدينة بتسهيل من المحتلين الإنكليز.