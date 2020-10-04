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تدشين مجسم لخارطة فلسطين بمدينة مدنين التونسية

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:27

صورة المجسم
صورة المجسم

تونس - الرأي

دشّن رئيس بلدية مدينة مدنين التونسية المنصف بن يامنة مجسمًا لخارطة فلسطين التاريخية، وسط الساحة الرئيسة للمدينة، بإشراف والي ولاية مدنين.

وشارك في الفعالية الاتحاد العام التونسي للشغل فرع المدينة، وسفارة دولة فلسطين، ومركز مسارات ارض فلسطين، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وتزينت الساحة التي تم تدشين مجسم خارطة فلسطين فيها، بيافطات ضخمة كتب عليها عبارة: "من مدنين الى فلسطين تحية لشعب الجبارين".

وتأتي هذه الفعالية، ضمن فعاليات احياء الذكرى الـ35 لمجزرة "حمام الشط"، التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في "حمام الشط" جنوب العاصمة تونس، واسفرت عن استشهاد 68 فلسطينيًا وتونسيًا، والتي تقام هذا العام تحت شعار "التطبيع خيانة".

وقال رئيس بلدية مدنين في كلمته إن اختلاط الدم التونسي بالفلسطيني في مجزرة "حمام الشط"، يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية أمة وقضية شعبنا.

وأكد أن "تدشين المجسم وسط ساحة المدينة هو شكل من أشكال المقاومة التي لا تعترف بالزمان والمكان، وهي حلقات تتوارثها الاجيال، لنعلم أبناءنا بأن القدس محتلة وفلسطين محتلة، وأن لا وجود للكيان الصهيوني ودولته".

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