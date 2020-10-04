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شرطة بلديات الوسطى تضبط نصف طن من المواد الغذائية الفاسدة

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:42

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غزة-الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات في المحافظة الوسطى 450 كيلو جرام من الطماطم الفاسدة خلال جولات ميدانية نفذتها دوريات شرطة البلديات بالتعاون مع قسم الصحة في بلدية النصيرات.

وذكرت شرطة بلديات الوسطى أن إحدى دوريات شرطة البلديات العاملة في مخيم النصيرات تمكنت من ضبط نحو "450" كيلو جرام من الطماطم الفاسدة لدى البائع "م.ع" وذلك بعد معاينتها وظهور علامات فساد عليها.

في ذات السياق،ضبطت شرطة بلدية النصيرات خلال جولتها الميدانية "30" كيلو جرام سمك فاسد بالإضافة إلى "20" كيلو جرام من الدجاج غير مطابق للشروط الصحية لدى البائع "س.ع".

ولفتت شرطة البلديات إلى أنها أتلفت الكميات المضبوطة برفقة مفتش قسم الصحة في البلدية حسب الأصول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لمنع التكرار.

يُشار إلى أن شرطة البلديات تقوم بمهام تنظيم الأسواق وترتيبها وإزالة كافة التعديات والعراقيل بالإضافة إلى متابعة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها حفاظاً على سلامة المواطن برفقة موظفي البلديات.

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