أوقاف غزة والبلدية تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي

بحث مدير أوقاف غزة د. محمد سالم سبل التعاون المشارك مع وفد من العلاقات العامة والإعلام ببلدية غزة، ومناقشة العديد من الملفات والقضايا ذات الشأن المشترك, وذلك خلال زيارة قام بها وفد البلدية لمقر المديرية.

بدوه، رحب سالم بالوفد الزائر، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به بلدية غزة تجاه مواطني محافظة غزة، وتقديم الخدمات الجليلة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ، في ظل الحصار الظالم وانتشار وباء كورونا.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل خلال الشهر الجاري بقاعة مركز رشاد الشوا الثقافي لاطلاع العلماء والدعاة على واقع عمل البلدية، والعوائق التي تعترضها، والتشاور حول سبل النهوض في خدمة المحافظة ومواطنيها في الواقع الوعظي والخدماتي.

