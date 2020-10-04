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"السياحة " تقوم بجولات جديدة للعديد من المنشآت السياحية

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:03

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غزة-الرأي

نفذت طواقم وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع مباحث السياحة امس جولات جديدة على العديد من الاماكن والمنشآت السياحية في قطاع غزة للتأكد من التزمها بقرارات لجنة الطوارئ .
وقالت الوزارة :"انها نفذت العشرات من الجولات  على العديد من الأكشاك على شارع الرشيد ، وكذلك المقاهي ، والاستراحات الشاطئية غرب غزة للتأكد من خلوها من المرتادين لمنع الاختلاط والحفاظ على سلامه المواطنين .
واضافت الوزارة :" كما قمنا  بجولة على بعض الشاليهات في المنطقة الوسطى ، وعدد من المطاعم في مدينة خانيونس لم تطالها الزيارات في الجولة التي جرت قبل اسبوعين جنوب القطاع .
وبينت الوزارة انها لمست التزاماً كبيراً من اصحاب المنشآت السياحية من مطاعم وشاليهات وكافيهات ومقاهي وغيرها، مع وجود بعض المخالفات حيث تبين وجود شاليهات بداخلها مواطنين ، وتم استدعاء اصحابها والتوقيع على تعهدات بعدم العودة الى خرق اقرار الاغلاق .
واشارت الوزارة الى أنها تواصل جنباً الى جنب مع باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية لتجنيب أبناء شعبنا هذا الوباء، والحفاظ على السلامة العامة، و لن تتوانى في تطبيق القانون والقرارات التي تصدر عن الجهات المختصة لضبط الحالة الصحية والامنية في القطاع .
 

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