"الشعبية" تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

خان يونس - الرأي

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة للمطالبة برفع العقوبات المتواصلة من قبل السلطة الفلسطينية على القطاع خاصة الموظفين، ورفضًا لتصريحات الوزير أحمد مجدلاني.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "غزة لها حقوق فلا تعطوها فتاتكم"، "لن تمنعنا الجائحة من المطالبة بحقوقنا"، "لا للتصريحات العنصرية .. وطن شعب واحد"، "رغم الإجراءات العقابية نواجه الاحتلال والجائحة"، "موظف غزة موظف ومواطن فلسطيني".

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة شفيق البريم خلال الوقفة التي نُظّمت أمس السبت: "نظمنا هذه الفعالية للمطالبة بوقف الإجراءات العقابية على قطاع غزة، خاصة في ظل الأجواء التي نعيشها والحديث عن مصالحة وطنية".

وأكد لوكالة "صفا" أنه "على ضوء ذلك آن الأوان لتوقف هذه الإجراءات من قبل الرئاسة ومجلس الوزراء".

وأضاف البريم: "حان الوقت لإنهاء التقاعد المالي وأزمة الرواتب"؛ مشددًا "في الأصل يجب ألا يكون هناك فرق بين موظف غزة وموظف الضفة، كلنا نعيش في وطن وهم ومعاناة واحدة".

وتابع: "عندما طُلب من الموظف الجلوس في منزله كان بقرار رسمي، بالتالي لا يحق لوزير أي كان أن يقول لا يحق لأي موظف في بيته أن يأخذ راتب أو علاوة أو ما شابه ذلك؛ وآن الأوان في ظل أجواء استعادة الوحدة وقف كافة الإجراءات ووقف كافة التصريحات".

وأكد أنه حان الوقت لإنصاف موظفي غزة وكل أبناء القطاع، في الراتب أو في صندوق وقفة عز وغير ذلك، فغزة هي جزء رئيس من الوطن، وقدمت الغالي والنفيس من أجل المشروع الوطني".

واستهجن التمييز العنصري المستمر تجاه قطاع غزة وموظفيه؛ مؤكدًا أن تلك الإجراءات ظلم وتزيد الاحتقان وهي إجراءات مُسيسة لا مبرر لها.