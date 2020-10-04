وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن جهوزيتها لاستئناف الدراسة لطلبة التوجيهي وكالة الرأي الفلسطينية قانون يُلزم "الكونغرس" باستئذان "إسرائيل" لتصدير الأسلحة للعرب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تواصل أعمال تنظيف مصافي مياه الأمطار بغزة وكالة الرأي الفلسطينية موسم قِطاف الزيتون .. يكسر جمود الروتين ويضفي أجواءً من الألفة وكالة الرأي الفلسطينية "الشعبية" تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" تعقد اجتماعًا لتصويب أوضاع محطات الغاز الوقود وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة " تقوم بجولات جديدة للعديد من المنشآت السياحية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة والبلدية تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "هندسة المتفجرات" تُتلف 900 كيلو من المتفجرات وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات الوسطى تضبط نصف طن من المواد الغذائية الفاسدة
أخبار » عربي ودولي

قانون يُلزم "الكونغرس" باستئذان "إسرائيل" لتصدير الأسلحة للعرب

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:40

2019_2_12_14_56_29_57
2019_2_12_14_56_29_57

واشنطن - الرأي

شهد الكونغرس الأميركي طرح مشروع قانون مشترك يقضي بمنع حكومة الولايات المتحدة تصدير أسلحة إلى دول الشرق الأوسط، إلا بعد التشاور مع "إسرائيل".

وذكر النائب الأمريكي عن ولاية إلينوي، "براد شنايدر"، الذي قدم المشروع أن القانون الجديد يهدف إلى تجديد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتفوق "إسرائيل" العسكري في المنطقة.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يجري رئيس الولايات المتحدة مشاورات مع المسؤولين المعنيين في حكومة "إسرائيل" بشأن تفوقها العسكري، قبل الموافقة على أي صفقة لبيع السلاح إلى دول الشرق الأوسط.

كما يلزم التشريع الجديد رئيس البلاد، في موعد أقصاه 60 يوماً منذ تلقيه طلباً لبيع السلاح والمعدات العسكرية للدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونغرس، في إفادة علنية، بمدى التأثير المحتمل للصفقة المزمع عقدها على تفوق "إسرائيل" العسكري في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير تتحدث عن نية الولايات المتحدة إبرام صفقة لبيع أسلحة متطورة، منها مقاتلات "إف-35" إلى الإمارات العربية المتحدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفذ سلسلة مساعدات جديدة في منطقة الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟