أوقاف غزة تعقد اجتماعاً لمتابعة العمل وفق اجراءات أزمة كورونا

غزة-الرأي

عقد د. محمد سالم مدير أوقاف غزة اجتماعاً مع رؤساء أقسام المديرية لمتابعة سير العمل، والتأكيد على خطة الطوارئ، ومتابعة الالتزام بإجراءات مواجهة انتشار الوباء.

بدوره، أكد سالم على وجوب الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في مرافق الأوقاف كلها، وقد بيّن آلية التعامل مع الجمهور لتقديم الخدمة المجتمعية بالقدر المستطاع، والالتزام بجدول دوام الطوارئ وفق توجيهات ديوان الموظفين العام للحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين.



وفي نهاية اللقاء شكر سالم رؤساء الأقسام والموظفين كافة لجهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بالعمل في ظل أزمة كورونا، مثمناً دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية لجهودها الكبيرة ومساهمتها الفاعلة في مواجهة انتشار وباء كورونا والوقاية منه.

