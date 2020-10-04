وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "تنظم جولات تفقدية لمعاصر زيتون ومخابز برفح وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات توفر باصات لنقل موظفي معبر كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تعقد اجتماعاً لمتابعة العمل وفق اجراءات أزمة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن جهوزيتها لاستئناف الدراسة لطلبة التوجيهي وكالة الرأي الفلسطينية قانون يُلزم "الكونغرس" باستئذان "إسرائيل" لتصدير الأسلحة للعرب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تواصل أعمال تنظيف مصافي مياه الأمطار بغزة وكالة الرأي الفلسطينية موسم قِطاف الزيتون .. يكسر جمود الروتين ويضفي أجواءً من الألفة وكالة الرأي الفلسطينية "الشعبية" تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" تعقد اجتماعًا لتصويب أوضاع محطات الغاز الوقود وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة " تقوم بجولات جديدة للعديد من المنشآت السياحية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

أوقاف غزة تعقد اجتماعاً لمتابعة العمل وفق اجراءات أزمة كورونا

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:18

1
1

غزة-الرأي

عقد د. محمد سالم مدير أوقاف غزة اجتماعاً مع رؤساء أقسام المديرية لمتابعة سير العمل، والتأكيد على خطة الطوارئ، ومتابعة الالتزام بإجراءات مواجهة انتشار الوباء.

بدوره، أكد سالم على وجوب الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في مرافق الأوقاف كلها، وقد بيّن آلية التعامل مع الجمهور لتقديم الخدمة المجتمعية بالقدر المستطاع، والالتزام بجدول دوام الطوارئ وفق توجيهات ديوان الموظفين العام للحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين.


وفي نهاية اللقاء شكر سالم رؤساء الأقسام والموظفين كافة لجهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بالعمل في ظل أزمة كورونا، مثمناً دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية لجهودها الكبيرة ومساهمتها الفاعلة في مواجهة انتشار وباء كورونا والوقاية منه.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفذ سلسلة مساعدات جديدة في منطقة الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟