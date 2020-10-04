وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "تنظم جولات تفقدية لمعاصر زيتون ومخابز برفح وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات توفر باصات لنقل موظفي معبر كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تعقد اجتماعاً لمتابعة العمل وفق اجراءات أزمة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن جهوزيتها لاستئناف الدراسة لطلبة التوجيهي وكالة الرأي الفلسطينية قانون يُلزم "الكونغرس" باستئذان "إسرائيل" لتصدير الأسلحة للعرب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تواصل أعمال تنظيف مصافي مياه الأمطار بغزة وكالة الرأي الفلسطينية موسم قِطاف الزيتون .. يكسر جمود الروتين ويضفي أجواءً من الألفة وكالة الرأي الفلسطينية "الشعبية" تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" تعقد اجتماعًا لتصويب أوضاع محطات الغاز الوقود وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة " تقوم بجولات جديدة للعديد من المنشآت السياحية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"الاقتصاد "تنظم جولات تفقدية لمعاصر زيتون ومخابز برفح

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:23

1
1

غزة-الرأي

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني جولات تفقدية لعدد من معاصر الزيتون والمخابز في محافظة رفح.
وذكرت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن قسم الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب حماية المستهلك بمحافظة رفح نظم جولات لعدد من معاصر الزيتون والمخابز بالمحافظة.
وقال رئيس قسم الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعة محمود السيقلي، إن الجولة التفقدية جاءت لمتابعه الشروط الفنية اللازمة لعمل معاصر الزيتون، ومتابعة اجراءات الأمن والسلامة وإجراءات التراخيص، موضحاً أنه تم خلال الجولات اعطاء أصحاب المعاصر الارشادات والتعليمات الفنية اللازمة للعمل، والتأكيد على اتباع الاجراءات الصحية والتي تتمثل في نظافة المكان والآلات المستخدمة في عصر الزيتون.
وأضاف، تم تنظيم جولة ميدانية على المخابز للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها أثناء العمل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وشملت الجولة زيارة ثلاثة مخابز في المحافظة، تم خلالها توجيه التعليمات والارشادات الفنية الخاصة بالمخابز وتفقد خطوط الانتاج وتوضيح اهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الخاصة بالمكان والعاملين في ظل جائحة كورونا.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفذ سلسلة مساعدات جديدة في منطقة الشجاعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟