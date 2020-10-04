"الاقتصاد "تنظم جولات تفقدية لمعاصر زيتون ومخابز برفح

غزة-الرأي

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني جولات تفقدية لعدد من معاصر الزيتون والمخابز في محافظة رفح.

وذكرت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن قسم الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب حماية المستهلك بمحافظة رفح نظم جولات لعدد من معاصر الزيتون والمخابز بالمحافظة.

وقال رئيس قسم الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعة محمود السيقلي، إن الجولة التفقدية جاءت لمتابعه الشروط الفنية اللازمة لعمل معاصر الزيتون، ومتابعة اجراءات الأمن والسلامة وإجراءات التراخيص، موضحاً أنه تم خلال الجولات اعطاء أصحاب المعاصر الارشادات والتعليمات الفنية اللازمة للعمل، والتأكيد على اتباع الاجراءات الصحية والتي تتمثل في نظافة المكان والآلات المستخدمة في عصر الزيتون.

وأضاف، تم تنظيم جولة ميدانية على المخابز للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها أثناء العمل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشملت الجولة زيارة ثلاثة مخابز في المحافظة، تم خلالها توجيه التعليمات والارشادات الفنية الخاصة بالمخابز وتفقد خطوط الانتاج وتوضيح اهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الخاصة بالمكان والعاملين في ظل جائحة كورونا.

