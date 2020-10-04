تعليم الوسطى تلتقي بمديري ومديرات الثانوية العامة عبر zoom

غزة-الرأي

التقى اليوم مدير تعليم الوسطى هشام الحاج بمديري و مديرات المدارس الثانوية العامة عبر منصة zoom ، و ذلك لوضعهم في صورة أخر الترتيبات و تجهيزات الوزارة و المديرية للعودة الآمنة للمدارس وفق إجراءات السلامة والوقاية اللازمة من فيروس كورونا، بحضور ناصر السدودي مدير الدائرة الإدارية، و محمد حمدان مدير الدائرة الفنية، و عدد من رؤساء الأقسام بالمديرية.

و قال الحاج : أن الاجتماع يأتي من باب وضع مديري مدارس الثانوية العامة بالتعليمات الضرورية لاستئناف الدراسة خلال الأسبوع القادم.

و أكد مدير التعليم على ضرورة تفعيل لجان الطورائ داخل المدارس، والعمل على متابعة تنظيف المدارس والصفوف وترتيب مقاعد الدراسة، بحيث يكون كل صف كحد أقصى 25 طالب، مع اتخاذ إجراءات تباعد المسافة بينهم، منوهاً بأنه سيتم توفير جميع المنظفات وأدوات التعقيم لجميع المدارس.

وطالب الحاج على تفعيل صفحات المدارس و مواقع التواصل لحث الطلبة بالالتزام بالكمامة وأدوات التعقيم واتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية اللازمة.

هذا و تناول اللقاء بحث العديد من القضايا المهمة كأعداد المعلمين و دوامهم، و دوام معلمي الأمراض المزمنة، الخطط الدراسية والمناهج، و أليات تطبيق البرتوكول الصحي على جميع المعلمين والطلبة، و كذلك تنظيف وتعقيم المدارس، داعياً مدراء المدارس بعمل إرشادات ووضعها على جدار المدرسة، وكذلك نشرات تثقيفية وتوزيعها على الطلاب، التي من شأنها توعية الطلبة من فيروس كورونا.

وفي ختام اللقاء تم الاستماع لمداخلات المدراء والرد على كافة الاستفسارات والأسئلة.

