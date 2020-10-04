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معلمة تُفعل الصفوف الإفتراضية بصور متنوعة من التطبيقات الإلكترونية

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:42

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غزة-الرأي

في ظل الوضع الذي يعيشه قطاع غزة من انقطاع عن التعليم بسبب جائحة كورونا، و مع ضرورة العمل ببرنامج التعلم عن بُعد ( الصفوف الإفتراضية ).
دأبت المعلمة نهال نصار من مدرسة العائشية من مديرية تعليم الوسطى على الإستمرار في تفعيل صفوفها الإفتراضية عبر استخدامها صور متنوعة للتطبيقات المتعددة للمواقع الالكترونية والبرامج المختلفة.
و أوضحت نصار أن هذا الجهد المستمر يهدف إلى تذليل الصعوبات أمام الطالبات ودمجهن في العملية التعليمية بطريقة شيقة ومفيدة وذلك في ظل أزمة كورونا والتعلم عن بعد.
و أضافت المعلمة نهال نصار بأن هناك العديد من الأعمال التي قمت بها من إنشاء قناة على اليوتيوب وتحميل الدروس التي يتم إعدادها، بالإضافة إلى رفعها على موقع روافد.
و بينت نصار بأن بأنني و كتجربة جديدة وممتعة قمت بإعداد فيديوهات تعليمية بإستخدام موقع render forest , وذلك بطريقة مشوقة لاقت استحسان الطالبات، و كذلك إعداد أوراق عمل تفاعلية للصف التاسع وذلك بإستخدام موقع wizer.
و أكملت المعلمة حديثها بأنني قد استخدمت موقع wordwall لإعداد الألعاب الإلكترونية وذلك لتحفيز الطالبات على التفاعل والمشاركة، و إذكاء روح المنافسة عبر تصميم مسابقات على برنامج kahoot , بالإضافة إلى إعداد الاختبارات الإلكترونية.
يذكر أن المعلمة نصار قد نوعت في طرق التدريس وتفعيل إستراتيجية المعلم البديل ، حيث أعدت الطالبات فيديوهات لشرح جزئيات محددة ورفعها على الصف الافتراضي، و العمل على تعزيزهن المستمر.
و في ختام اللقاء ثمنّت المعلمة دور مشرفي المبحث في مديرية الوسطى تغريد نجم و مصطفى عطوان و أمل أبو شرار و كذلك مديرة المدرسة فاطمة البطنيجي والمنسق الإعلامي هبة حمد على الدعم المستمر لها و الذي كان سبباً في الاستمرار و النجاح في ظل الظروف الصعبة.
 

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