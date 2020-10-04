تعليم شرق غزة تجتمع بمديري ومديرات مدارس الثانوية العامة.

غزة-الرأي

اجتمعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة بمديري ومديرات مدارس الثانوية العامة، لوضعهم في صورة الترتيبات والآليات للعودة الآمنة للمدارس ،بعد توقفها بسبب جائحة كورونا ،ولمناقشة عدة قضايا تعليمية حيوية.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مركز التدريب التربوي في المديرية أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية ،د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ،أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية وعدد من رؤوساء الأقسام في المديرية.

وخلال حديثه قدم أ. نور الدين بعض التعليمات الواجب القيام بها لحين انتظار القرار الرسمي لعودة الطلبة لمقاعد الدراسة ،والتي منها تنظيف المدارس والصفوف وترتيبها بحيث يتسع كل صف لحد أقصى 25 طالب، مع تباعد المسافة بينهم.

وأشار أ. نور الدين على المدارس المعنية المتابعة مع رؤوساء الأقسام في المديرية بكل ما يتعلق من احتياجاتهم ومستلزماتهم ، مبيناً أن دوام مدراء تلك المدارس سيكون يوم الأحد القادم للتجهيز والترتيب.

وفيما يتعلق بملف المعلمين أوضح مدير التعليم أنه سيتم متابعة ملف تشكيل المدارس من قبل لجنة شكلت لذلك ،منوهاً إلى أن المعلمين المرضي سيتم تعويضهم من معلمي الحادي عشر في المدرسة.

وقال أ. نور الدين أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير مواصلات لنقل معلمي ومعلمات الثانوية العامة مع ضرورة الإلتزام بالضوابط الصحية في تنقلاتهم، داعياً إلى تحديث وتفعيل دور مجالس أولياء الأمور لما لها من أهمية ،إضافة إلى تفعيل مجالس الضبط المدرسي للطلبة الغير ملتزمين.

من جانبه، تحدث د. الشيخ خليل عن إنجازات المديرية في الصفوف الافتراضية ودورها الفعال في التعليم عن بعد ،مطالباً المدارس بحصر المعلمين الذين لم يتلقو تدريب ليتم تدريبهم خلال الفترة القادمة.

وأوضح د. الشيخ خليل أن الخطط الدراسية والمناهج تتابع فقط من قسم الإشراف والتي ترسل للمدارس ،مضيفاً أن المنهاج هو الكتاب المدرسي ما لم يصدر قرار بغير ذلك.

بدوره قال أ. أبو زعيتر أن المديرية ستشارك في محاكاة العودة المدارس المقرر تنظيمها في مدرسة الحسن في خان يونس ، معرجاً أنه سيتم أخذ الملاحظات التي توضع وتطبيقها على مدارس المديرية.

وبين أ.أبو زعيتر بضرورة تطبيق بروتوكلات السلامة الصحية في الميدان التربوي للمدارس وعدم التهاون ، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد المدارس بعدد 6 أذنة في كل مدرسة للمساعدة في إجراءات السلامة من تنظيف وتعقيم المدارس .

ودعا المدير الإداري بوضع الإرشادات الحائطية وتوزيع النشرات التثقيفية، التي من شأنها توعية الطلبة من فيروس الكورونا.

واستعرض أ.عبد الله رئيس قسم الصحة المدرسية دليل الاجراءات التي وضعتها اللجنة الحكومية لمتابعة فيروس كورونا ، معقباً خلال حديثه بالتعليمات الصحية الخاصة بالمدارس.

من ناحيته، تحدث أ. أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة عن الخطة التي وضعها القسم لدعم للطلبة وتقديم التوجيهات والإرشادات ، مبيناً أن هناك تواصل دائم مع مرشدي المرحلة الثانوية العامة .

وأكد أ. محمود أبو دف رئيس مجلس الأولياء المركزي في مدارس الشرق عن الجهوزية الكاملة للتعاون مع المديرية في كل ما يتطلب من أولياء الأمور والمساعدة في خدمات الطلبة.

وخلال الاجتماع تم الاستماع لملاحظات وأراء الحضور والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات من إدارة المديرية.

