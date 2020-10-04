تعليم خان يونس يعقد مؤتمر التعليم الإلكتروني الأول (الضرورة والتنفيذ)

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم خان يونس مساء أمس الأربعاء 2020/9/30م، مؤتمر التعليم الإلكتروني التفاعلي الأول في فلسطين بعنوان (الضرورة والتنفيذ)، والذي عقد عبر تقنية الزووم، بمشاركة د. أحمد أبو ندى مدير عام التقنيات، وأ. محمود مطر مدير عام الاشراف التربوي، ود. إبراهيم رمضان مدير دائرة الاشراف بالوزارة، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. ماجد الأغا رئيس قسم الإشراف التربوي، وطاقم من مشرفي مديرية التربية والتعليم خان يونس.

بدوره، رحب أ. الفرا بالمشاركين بالمؤتمر التعليمي الالكتروني الأول عبر تقنية الزووم، مثمناً القائمين على هذا المؤتمر، وخص بالذكر أ. سمير أبو شتات، و المعلمة رشا النبريص، مؤكداً بأن تنفيذ هذا المؤتمر يعتبر البداية لعقد مؤتمرات وفعاليات أخرى، متحدثاً عن واقع التعليم الإلكتروني في زمن الكورونا، موضحاً أن مديرية التربية والتعليم تعمل بكل طواقمها من أجل استئناف المسيرة التعليمية رغم هذه الظروف الصعبة التي نمر بها.

وأضاف أ. الفرا بأن مديرية التربية والتعليم ومتابعة من وزارة التربية والتعليم ستنفذ محاكاة العودة الآمنة للمدارس داخل مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين بداية الأسبوع القادم، متمنياً بأن تكون هذه التجربة ناجحة من أجل البناء عليها وتنفيذها في باقي المدارس.

وفي ختام كلمته شكر أ. الفرا جميع المشاركين في هذا المؤتمر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، والعمل بالتوصيات التي تخرج من هذا المؤتمر.

من جانبه ، رحب أ. أبو شتات بجميع المشاركين بهذا المؤتمر الالكتروني التفاعلي الأول والنوعي على مستوى فلسطين من خلال تقنية الزووم.

وأكد أ. أبو شتات على تشجيعه الدائم لجميع المعلمين المبدعين، واستعداد مديرية التربية والتعليم بتقديم الدعم لكل معلم مبادر ومبدع من أجل الارتقاء بالمسيرة التعليمية رغم جائحة كورونا.

من جانبه تحدثت المعلمة رشا النبريص صاحبة مبادرة تنفيذ هذا المؤتمر، عن الصعوبات التي تواجه التعليم في فلسطين وبالأخص قطاع غزة خصوصا مع انتشار جائحة كورونا، حيث أوضحت في كلمتها عن فكرة تنفيذ هذا المؤتمر، والذي تناول جوانب جديدة لم تطرح في مؤتمرات سابقة.

وأضافت المعلمة النبريص بأن الفرصة اتيحت للطالبات للمشاركة بالمؤتمر، وعرض تجاربهن وإبداعاتهن في ظل التعليم الإلكتروني، وفي ختام كلمتها قدمت المعلمة النبريص شكرها لإدارة مديرية التربية والتعليم على تبنيها لفكرة تنفيذ المؤتمر.

وبعد الانتهاء من القاء الكلمات الترحيبية تم افتتاح الجلسة الأولى للمؤتمر والذي ترأسها د. أحمد أبو ندى مدير عام التقنيات التربوية في وزارة التربية و التعليم.

حيث تناولت الجلسة الأولى العديد من الموضوعات والتي جاءت على النحو التالي: (التعليم الافتراضي في زمن الكورونا) ، (تجارب وابداعات طلابية) (التربية الرقمية) (تحديات وصعوبات) (كيف تتميز إلكترونيا)

أما الجلسة الثانية للمؤتمر والتي ترأسها أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية وجاءت على النحو التالي: (أثر التكنولوجيا الرقمية على فكر وثقافة التربويين) (نصائح حول التعليم الرقمي) (دور التعليم الرقمي في مواجهة الأزمات) (جدار الحماية الرقمية) (اشحن طاقتك للوصول إلى القمة)

و بعد انتهاء الجلسة الثانية قام الأستاذ عبد الحافظ السميري بقراءة التوصيات والنتائج التي خرج بها المؤتمر.

وفي الختام أنهى أ. أبو شتات فعاليات المؤتمر، مقدماً شكره لكل من ساهم وشارك في إنجاحه.

