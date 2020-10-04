الكتلة الإسلامية تطلق مشاريعها الخدماتية لطلاب الجامعات

غزة-الرأي

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعات قطاع غزة عن إطلاقها عددًا من المشاريع الخدماتية للطلاب في كافة مناطق القطاع.

وأفاد م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية بأن أول هذه المشاريع هو مشروع تقسيط أجهزة الحاسوب "اللاب توبات" الذي تم تنفيذه خلال الأسبوع الماضي قائلاً :"سيتمكن الطالب من الحصول على 100 ورقة بـ(1 شيكل) فقط"، وعن آليات التنفيذ موضحا أن كل جامعة أو كلية ستنفذ بالآليات المناسبة لهم وبالتنسيق مع إدارات الجامعات،

ولفت مزيد بأن هناك توجه للتنسيق مع المكتبات التي تنفذ المشروع لتوصيل المطبوعات بعد تغليفها وتنفيذ كافة الإجراءات من تعقيم ووقاية حيث يستفيد من المشروع أكثر من 12,000 طالب منوها إلى أن هناك مشاريع أخرى للطلاب تهدف إلى التخفيف عن كاهلهم في ظل الأزمة الحالية من جائحة كورونا والحصار الخانق على قطاع غزة.