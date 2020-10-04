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خلال المحاكاة.. "ثابت": نعمل وفق خطة شاملة للعودة الآمنة للمدارس

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:30

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غزة- الرأي:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة زياد ثابت، أنه جرى تجهيز خطة شاملة للعودة الآمنة للمدارس وفق دليل عمل متكامل في ظل إجراءات الوقاية من "كورونا".

وأشار ثابت في تصريحه لـ"إذاعة الرأي" خلال محاكاة العودة للمدارس التي أجرتها الوزارة في خانيونس الأحد، أن الخطة تهدف في الأساس للمحافظة على صحة الإنسان، تزامناً مع استمرارية التعليم.

ولفت إلى أنها تشمل ثلاثة مراحل، تبدأ بالثانوية العاملة باعتبارها نهاية مرحلة طويلة من الدراسة ومحل اهتمام أولياء الأمور، إضافة إلى كون الطلاب في سن يجعلهم قادرين على استيعاب وتطبيق التعليمات الموجهة لهم.

وأكد أن الخطة مبنية على برتوكول صحي كامل، جرى وضعه بالتنسيق مع وزارة الصحة، مبيناً أنه جرى تشكيل عدة لجان طوارئ للإشراف على التطبيق، حيث هناك لجنة مركزية وأخرى في كل مديرية وفي كل مدرسة.

وأوضح أن اللجان تشمل ممثلين من البلدية والداخلية والصحة والتعليم، وكل منها مهام خاصة، حيث سيكون العمل في البداية بشكل مركزي وبإشراف لجنة متابعة العمل الحكومية وخلية الأزمة المشكلة للتعامل مع جائحة "كورونا".

وذكر ثابت أن خطة الوزارة تحتوي على دليل شامل لكافة الإجراءات المطلوب تنفيذها لسير العملية التعليمية في ظل الظروف الحالية، حيث تغطي لحظة خروج الطالب من منزله وحتى العودة.

ولفت إلى أنه جرى تقسيم الشعبة الصفية إلى نصفين، حيث خصصت ثلاثة أيام للتعليم الوجاهي في المدارس وثلاثة أخرى للتعليم عن بعد عبر الصفوف الافتراضية وإذاعة التربية والتعليم والبث الرقمي الذي يجري العمل على إطلاقه قريباً.

وأوضح أنه سيتم التركيز على المهارات الأساسية خلال فترة التعليم الوجاهي، فيما سيُكلف المعلمين الطلاب بأعمال وواجبات لإنجازها عبر التعليم عن بعد خلال مكوثهم في المنازل، كما سيتم تخفيف الامتحانات والتركيز على الأنشطة والمسابقات الإلكترونية.

ونوه إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية تدريب لآلاف المعلمين لتوظيف التعليم الإلكتروني، فيما بزل الآلاف منهم عملاً مشرفاً في التواصل مع الطلاب عبر الصفوف الافتراضية، مؤكداً أن التفاعل في هذا الإطار سيزيد مع مرور الوقت ومع بداية التعليم الوجاهي.

وقال: "تأتي هذه المحاكاة اليوم من أجل اختبار نجاعة الإجراءات المُقررة الموجود في الدليل، وهل هي شاملة وقابلة للتطبيق في شتى المرافق من أجل تقييمها وإعادة النظر فيها وإدخال تعديلات إن لزم الأمر".

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