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الاقتصاد: 141 زيارة تفتيشية و23 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية

04 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:00

الاقتصاد: 141 زيارة تفتيشية و23 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية
الاقتصاد: 141 زيارة تفتيشية و23 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن طواقم حماية المستهلك نظمت 141 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت الوزارة  في تصريح لها اليوم الأحد، إنه تم تحرير 23 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة خلال الزيارات.

وأفادت ان طواقمها حررت  أنه تم أيضا تحرير  16 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 6 محاضر ضبط بحق محال تجارية لم تلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة  

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 9 جولات ميدانية على المحلات التجارية، تركزت  على المخابز ومحطات تحلية المياه، كما تم تحرير محضر ضبط لمطعم لم يلتزم بإجراءات السلامة .

فيما نظمت الإدارة العامة للصناعة  جولة تفتيشية على معاصر الزيتون والمخابز بمحافظة رفح.

 كما ذكرت الوزارة أنها استقبلت ١٤٣ شكوى على الرقم المجاني خلال الأيام الأخيرة.
 

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