الاقتصاد بغزة تحرر 46 محضر ضبط وإتلاف خلال جولاتها

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة الأحد، عن تحرير 46 محضر ضبط وإتلاف خلال جولاتها لمراقبة الأسواق في ظل ظروف جائحة "كورونا".

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها حررت 23 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسد، و16 محضر إتلاف، و7 محاضر لعدم الالتزام بإجراءات السلامة.

وذكرت أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها نظمت 141 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، إضافة لتنفيذ 9 جولات ميدانية للمحلات التجاري.

وبينت أنها استقبلت ١٤٣ شكوى على الرقم المجاني خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أنها زارت معاصر الزيتون والمخابز بمحافظة رفح إضافة لتركيزها على زيارة المخابز ومحطات تحلية المياه.